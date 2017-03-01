2017'NİN EN BAŞARILISI BEŞİKTAŞ
Şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki farkı her geçen gün daha da açan Beşiktaş, ligde 2017 yılının en başarılı takımı oldu.
Şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki farkı her geçen gün daha da açan Beşiktaş, ligde 2017 yılının en başarılı takımı oldu. Galatasaray ile oynanan derbide rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda Medipol Başakşehir'e 4, Galatasaray'a 10, Fenerbahçe'ye de 12 puan fark atan siyah-beyazlılar, 2017 yılının en başarılı takımı oldu. Kara Kartal, yeni yılın ilk 2 ayında oynadığı 6 karşılaşmanın 5'inden galibiyetle ayrılırken, 1 mağlubiyet aldı.
2017'DE 6 GALİBİYET
2017'de oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazanan siyah-beyazlı takım, sadece Kardemir Karabükspor'a mağlup oldu. Yeni yılın ilk maçında deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bir sonraki haftada yine deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi. Atiker Konyaspor'u evinde 5-1'lik skorla geçen Kartal, ardından Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildi. Şenol Güneş'in takımı, Akhisar Belediyespor'u 3-1 ve son olarak da TT Arena'da oynanan derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek yeni yılın en başarılı takımı oldu.
kaynak:haberler
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