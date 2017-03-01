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2017'nin en başarılısı beşiktaş

2017'NİN EN BAŞARILISI BEŞİKTAŞ

Şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki farkı her geçen gün daha da açan Beşiktaş, ligde 2017 yılının en başarılı takımı oldu.

Tarih : 01 Mart 2017, 09:45
Puan Ver : 2017'nin En Başarılısı Beşiktaş(9/10)10


Şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki farkı her geçen gün daha da açan Beşiktaş, ligde 2017 yılının en başarılı takımı oldu. Galatasaray ile oynanan derbide rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda Medipol Başakşehir'e 4, Galatasaray'a 10, Fenerbahçe'ye de 12 puan fark atan siyah-beyazlılar, 2017 yılının en başarılı takımı oldu. Kara Kartal, yeni yılın ilk 2 ayında oynadığı 6 karşılaşmanın 5'inden galibiyetle ayrılırken, 1 mağlubiyet aldı.



2017'DE 6 GALİBİYET



2017'de oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazanan siyah-beyazlı takım, sadece Kardemir Karabükspor'a mağlup oldu. Yeni yılın ilk maçında deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bir sonraki haftada yine deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi. Atiker Konyaspor'u evinde 5-1'lik skorla geçen Kartal, ardından Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildi. Şenol Güneş'in takımı, Akhisar Belediyespor'u 3-1 ve son olarak da TT Arena'da oynanan derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek yeni yılın en başarılı takımı oldu.



 



kaynak:haberler








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