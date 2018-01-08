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2017'de Yaklaşık 15 Bin Araç Hurdaya Ayrıldı

2017'DE YAKLAŞIK 15 BİN ARAÇ HURDAYA AYRILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geçen yıl "Ömrünü Tamamlamış Araç Veri Sistemi" üzerinden hurdaya ayrılan yaklaşık 15 bin araç, lisanslı tesislerde ekonomiye geri kazandırıldı.

Tarih : 08 Ocak 2018, 02:40
Puan Ver : 2017'de Yaklaşık 15 Bin Araç Hurdaya Ayrıldı(5/10)1

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Bakanlık, çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemeye, ömrünü tamamlamış araçlar (ÖTA) ile bunlara ait parçaların geri dönüşümünü sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde 2012'de kurulan, çevrimiçi veri paylaşımını sağlayan "Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) Veri Sistemi" ile ömrünü tamamlamış araçların lisanslı tesislere teslim edilmeden hurdaya ayrılması engellendi.

HURDA ARAÇLAR 11 İŞLEME TESİSİNDE GERİ KAZANDIRILDI

Söz konusu araçların geri kazanımı için Türkiye genelinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden izin almış 235 teslim noktası, Bakanlıktan lisanslı 103 geçici depolama tesisi ve 11 ömrünü tamamlamış araç işleme tesisi hizmet veriyor.

Bakanlık tarafından, 2012'de 8 bin 58, 2013'de 10 bin 619, 2014'te 11 bin 962, 2015'te 14 bin 736, 2016'da 15 bin 541 araç, 2017'de ise 14 bin 645 araç "Ömrünü Tamamlamış Araç Veri Sistemi" üzerinden hurdaya ayrılarak, lisanslı tesislerde geri kazandırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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