2017'de Sevgililerin Hediye Tercihi Kıyafet Ve Yemek!
Kol Ağrısını Hafife Almayın!
Ali Çamdalı: Kendimi Real Madrid'de Gibi Hissediyorum
Ruhani, Trumpa Sert Çıktı
Kardeşini Odaya Kilitleyip 11 Yerinden Bıçakladı
Gamze Özçelik'ten Duygusal Paylaşım
Merkez Bankası Ve Kik'e 'bylock' Operasyonu
Cinsel İstismar Sanığını O Fotğraflar Da Kurtarmadı!
Cilt Sağlığını Koruyor, Kırışıklıkları Gideriyor
Başbakan Yıldırım'dan Flaş Açıklama
Aykut Kocaman: Antalyaspor Çok Ciddi Bir Çıkış Yaptı
Lavrov'dan Flaş Suriye Açıklaması
Referandum Süreci Nasıl İşleyecek?
Nüfus Cüzdanıyla Ukrayna Dönemi!
Merkez Bankası'nda Bylock Depremi! Gözaltılar Var
Muslera: Teklif Gelirse Kabul Ederim
Rusya'dan Flaş Açıklama
Oscar Adayları Provada Buluştu!
Dizel Sayısı 10 Yılda Yüzde 400 Arttı
Yök'ten Khk'lar İle İlgili Açıklama

2017'DE SEVGİLİLERİN HEDİYE TERCİHİ KIYAFET VE YEMEK!


2017'DE SEVGİLİLERİN HEDİYE TERCİHİ KIYAFET VE YEMEK!
Tarih : 10 Şubat 2017, 17:05
Puan Ver : 2017'de Sevgililerin Hediye Tercihi Kıyafet Ve Yemek!(8/10)6


"En şık benim sevgilim olsun" diyenler en çok giyim ve giyim aksesuarı aradı



Hediye denince akla ilk gelen kategorilerden giyim ve giyim aksesuarları aramaları bu yıl %3,24 ile birinci sırada yer alıyor. Giyim sektöründe kadın giyim, erkek ve çocuk giyime oranla %47 daha çok aranırken en çok aramayı %57 ile kadınlar yapıyor.



Restoran aramaları şaşırttı!



Geçtiğimiz yıllarda her zaman ilk sırada yer alan restoran aramaları bu yıl şaşırttı. Sevgililer Günü'nü romantik bir akşam yemeği ile geçirmek isteyenlerin tercihi değişmiş görünüyor. 26 Ocak – 9 Şubat 2016 döneminde Yellow Pages arama verilerine göre restoranlar %3 ile ikinci sırada yer alıyor.



Aramaların %61'i erkekler tarafından yapılırken şehir bazında en çok İstanbul Ankara ve İzmir'den yapılan aramalar öne çıkıyor. Bir diğer ilginç veri ise son 15 günlük dönem ile öncesindeki 15 günlük dönemi kıyasladığımızda; çiçekçi aramalarında %14, kuaför aramalarında ise %8 artış görülüyor.



En çok aramayı erkekler yapıyor



Aramalara demografik özellikler açısından bakıldığında; aramalarda %59 oranla erkekler ilk sırada yer alıyor. Yellow Pages'in verilerine göre aramaların çoğu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerden yapılırken bu illeri sırasıyla Antalya, Adana ve Gaziantep takip ediyor.



Mobil cihazlar sevgililerin hayatını kolaylaştırıyor



İnternetin hayatımıza hızla girmesi ve mobil kullanımın yaygınlaşması sevgililerin de hayatını kolaylaştırıyor. 26 Ocak – 9 Şubat 2017 döneminde Yellow Pages üzerinden yapılan aramalarda; sevgilisini bu özel günde mutlu etmek isteyenler hediye tercihlerini ararken en çok cep telefonu ve tablet kullanıyor.



 



kaynak:haberler








Etiketler: 2017  De  Sevgililerin  Hediye  Tercihi  Kıyafet  Ve  Yemek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER