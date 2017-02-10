

"En şık benim sevgilim olsun" diyenler en çok giyim ve giyim aksesuarı aradı







Hediye denince akla ilk gelen kategorilerden giyim ve giyim aksesuarları aramaları bu yıl %3,24 ile birinci sırada yer alıyor. Giyim sektöründe kadın giyim, erkek ve çocuk giyime oranla %47 daha çok aranırken en çok aramayı %57 ile kadınlar yapıyor.







Restoran aramaları şaşırttı!







Geçtiğimiz yıllarda her zaman ilk sırada yer alan restoran aramaları bu yıl şaşırttı. Sevgililer Günü'nü romantik bir akşam yemeği ile geçirmek isteyenlerin tercihi değişmiş görünüyor. 26 Ocak – 9 Şubat 2016 döneminde Yellow Pages arama verilerine göre restoranlar %3 ile ikinci sırada yer alıyor.







Aramaların %61'i erkekler tarafından yapılırken şehir bazında en çok İstanbul Ankara ve İzmir'den yapılan aramalar öne çıkıyor. Bir diğer ilginç veri ise son 15 günlük dönem ile öncesindeki 15 günlük dönemi kıyasladığımızda; çiçekçi aramalarında %14, kuaför aramalarında ise %8 artış görülüyor.







En çok aramayı erkekler yapıyor







Aramalara demografik özellikler açısından bakıldığında; aramalarda %59 oranla erkekler ilk sırada yer alıyor. Yellow Pages'in verilerine göre aramaların çoğu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerden yapılırken bu illeri sırasıyla Antalya, Adana ve Gaziantep takip ediyor.







Mobil cihazlar sevgililerin hayatını kolaylaştırıyor







İnternetin hayatımıza hızla girmesi ve mobil kullanımın yaygınlaşması sevgililerin de hayatını kolaylaştırıyor. 26 Ocak – 9 Şubat 2017 döneminde Yellow Pages üzerinden yapılan aramalarda; sevgilisini bu özel günde mutlu etmek isteyenler hediye tercihlerini ararken en çok cep telefonu ve tablet kullanıyor.







kaynak:haberler