

1 MAYIS 2017'YE KADAR RESMİ TATİL YOK



Yalnızca 1 Mayıs İşçi Bayramı, Pazartesi gününe denk geldiği için resmi tatil yapılabilecek. Çalışanlara bu yıl 1 Mayıs 2017'ye kadar tam gün resmi tatil olmaması sosyal medyanın da en çok konuşulan konu oldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı duruma isyan etti.







2017'DE BAYRAM TATİLLERDİ DE KISA



2017'de memurların yüzü bayramlarda da gülmeyecek. 2017 Ramazan bayramı 25 Haziran 2017 Pazar günü başlayıp, 27 Haziran 2017 Salı günü sona ercek. Kurban bayramı ise 1 Eylül Cuma günü başlayıp 4 Eylül 2017 Pazartesi günü tamamlanacak.







İŞTE 2017'NİN RESMİ TATİLLERİ







YILBAŞI: 1 Ocak 2017 - Pazar







ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI: 23 Nisan 2017 - Pazar







EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ: 1 Mayıs 2017 - Pazartesi







ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE spor BAYRAMI: 19 Mayıs 2017 - Cuma







RAMAZAN BAYRAMI (AREFE): 24 Haziran 2017 - Cumartesi







RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN: 25 Haziran 2017 - Pazar







RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN: 26 Haziran 2017 - Pazartesi







RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN: 27 Haziran 2017 - Salı







ZAFER BAYRAMI: 30 AĞUSTOS 2017 - Çarşamba







KURBAN BAYRAMI (AREFE): 31 Ağustos 2017 - Perşembe







KURBAN BAYRAMI 1. GÜN: 1 EYLÜL 2017 - Cuma







kaynak:hürriyet