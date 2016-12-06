2017'DE RESMİ TATİL KAÇ GÜN OLACAK? İŞTE 2017 TATİL TAKVİMİ
1 MAYIS 2017'YE KADAR RESMİ TATİL YOK
Yalnızca 1 Mayıs İşçi Bayramı, Pazartesi gününe denk geldiği için resmi tatil yapılabilecek. Çalışanlara bu yıl 1 Mayıs 2017'ye kadar tam gün resmi tatil olmaması sosyal medyanın da en çok konuşulan konu oldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı duruma isyan etti.
2017'DE BAYRAM TATİLLERDİ DE KISA
2017'de memurların yüzü bayramlarda da gülmeyecek. 2017 Ramazan bayramı 25 Haziran 2017 Pazar günü başlayıp, 27 Haziran 2017 Salı günü sona ercek. Kurban bayramı ise 1 Eylül Cuma günü başlayıp 4 Eylül 2017 Pazartesi günü tamamlanacak.
İŞTE 2017'NİN RESMİ TATİLLERİ
YILBAŞI: 1 Ocak 2017 - Pazar
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI: 23 Nisan 2017 - Pazar
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ: 1 Mayıs 2017 - Pazartesi
ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE spor BAYRAMI: 19 Mayıs 2017 - Cuma
RAMAZAN BAYRAMI (AREFE): 24 Haziran 2017 - Cumartesi
RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN: 25 Haziran 2017 - Pazar
RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN: 26 Haziran 2017 - Pazartesi
RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN: 27 Haziran 2017 - Salı
ZAFER BAYRAMI: 30 AĞUSTOS 2017 - Çarşamba
KURBAN BAYRAMI (AREFE): 31 Ağustos 2017 - Perşembe
KURBAN BAYRAMI 1. GÜN: 1 EYLÜL 2017 - Cuma
kaynak:hürriyet
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