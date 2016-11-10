

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), OPEC'in planladığı üretim kısıntısı gerçekleşmezse, gelecek yıl tüm dünyada petrol piyasasının fazla petrole boğulacağını açıkladı.







IEA bugün açıkladığı aylık raporunda Ekim ayında küresel arzın günde 800,000 varil artışla 97.8 milyon varile yükseldiğini belitti. Bunun ardında, OPEC üretiminin rekor



düzeyde artışının yanı sıra, Rusya, Brezilya, Kanada ve Kazakistan gibi OPEC dışı üreticilerin de üretimlerini artırması yatıyor.







Merkezi Paris'te olan IEA, 2016 talep büyümesi tahmini olan günlük 1.2 milyon varili değiştirmedi ve 2015'te gördüğü beş yılın en yüksek düzeyi olan 1.8 milyon varilden aşamalı olarak düşen tüketimin gelecek yıl da aynı hızda artacağı tahminini belirtti.







Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Kasım ayı sonunda toplanarak petrol üretiminin günde 32.5 ile 33 milyon varil düzeyine indirilmesi önerisini tartışacak. Ancak üyeler arasında muafiyetler ve üretim düzeyleri konularındaki görüş farklılıkları örgütün ciddi bir kısıntı yapması ihtimaline kuşku düşürüyor.







kaynak:sabah