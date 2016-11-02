Ocak yaklaştıkça memurlar alacakları zammın hesabını yapmaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan programa göre; yüzde 3 zam cepte. Enflasyona göre yüzde 0.6'ya kadar fark da ödenebilir



Ocak yaklaştıkça memurlar alacakları zammın hesabını yapmaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan programa göre; yüzde 3 zam cepte. Enflasyona göre yüzde 0.6'ya kadar fark da ödenebilir







Hükümetin, Resmi Gazete'de yayımlanan 2017 yılı programına göre memurlar Ocak ayında yüzde 3 zam alacak. Yüzde 0.6 oranında enflasyon farkının ödenmesi de programda yer aldı. Altı ayda bir zam alan memura Temmuz'da da yüzde 4 zam var. Kamu çalışanlarının zamları toplu sözleşmeyle belirleniyor. Enflasyon oranı belirlenen zammın üzerine çıkınca bir de fark ekleniyor. Memurların maaş ödemesi her ayın 15'inde.