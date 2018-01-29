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2017'de En Az Marka Başvurusu Bayburt'tan Yapıldı

2017'DE EN AZ MARKA BAŞVURUSU BAYBURT'TAN YAPILDI

Türkiye'nin 2017 yılında 81 ilinde yapılan yerli marka başvuruları açıklandı. Tüm illerde yapılan yerli marka başvurularında en az başvuru Bayburt'tan yapıldı.

Tarih : 29 Ocak 2018, 15:10
Puan Ver : 2017'de En Az Marka Başvurusu Bayburt'tan Yapıldı(8/10)4

Adres Patent, Türkiye'nin marka haritasını yayımladı. 2017 yılında 81 ilden yapılan yerli marka başvuruları ile ilgili açıklama yapan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Abdullah Akbulut, marka tescil başvuru sayısında artış olduğunu duyurdu. Akbulut, kamuoyunda Patent ve Marka Kanunu olarak bilinen Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 2017'de yasalaşmasına vurgu yaptı, yaşanan artışta kanunun çok büyük payının olduğunu belirtti.

TARİHİ REKOR

2016 yılında 94 bin 575 olan marka tescil başvuru sayısının 2017 yılında 106 bin 99'a yükseldiğini belirten Akbulut, tarihin rekor başvuru sayısına ulaşıldığını açıkladı.

BAŞVURU SAYISINDA ARTIŞ

Türkiye'nin 2017 marka haritasını paylaşan Akbulut, 2016'da İstanbul'un 44 bin 782 olan marka başvuru sayısının 49 bin 683'e, Ankara'nın 7 bin 440 olan başvuru sayısının 8 bin 536'ya, İzmir'in ise 6 bin 546'dan 7 bin 60 başvuru sayısına ulaştığını söyledi.

Akbulut'un paylaştığı haritadaki bilgilere göre 81 ilin 2017'deki başvuru sayısı şöyle;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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