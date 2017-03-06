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2017'DE BMW VE MERCEDES ARASINDA BÜYÜK SAVAŞ OLACAK!

Premium segmentte liderlik yarışı kızışıyor. 5 yıl aradan sonra liderliği Mercedes-Benz'e kaptıran BMW'nin Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv 2017'de oldukça iddialı

Tarih : 06 Mart 2017, 10:27
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Yaklaşık 8 yıldır sürdürdüğü görevini yaş nedeniyle yıl içinde bırakması beklenen Borusan Otomotiv CEO'su Eşref Biryıldız, giderayak liderlik mesajı verdi. 2016'da premium segment liderliğini 5 yıl aradan sonra Mercedes-Benz'e kaptıran Biryıldız'ın açıklamaları 2017'de liderlik yarışının çetin geçeceğini gösteriyor. Borusan Otomotiv'in ODD'nin satış rakamlarını açıkladığı 1994'ten bu yana 23 yılda 18 kez birinci olduğuna dikkat çeken Biryıldız, 2016'da 5 yıl aradan sonra ikinci olduklarını söyledi. Kimin lider olacağını şimdiden söylemenin zor olduğunu ifade eden Biryıldız, "Üç markanın da şansı var. En son kazananın tekrar kazanma şansı vardır diye düşünülür genelde. Son kazananın mı, en çok kazananın mı yarışı önde bitireceğini söylemem. Ancak en çok hevesi olanın bu ikisi olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.



SATIŞIN KRALI OLMAK

Borusan Otomotiv, Mercedes- Benz Türk ve Doğuş Otomotiv'in uzun yıllardır faaliyet gösterdiğini söyleyen Biryıldız, şöyle devam etti: "Ülkeyi, koşulları, pazarı, müşteriyi birbirinden iyi bilen organizasyonlar ve köklü kuruluşlar. Yani her biri kafayı çok taktı ise bir yıl birinci olabilir. Ancak bir gün üretici 'bu modelde artık 1.6 litre veremiyorum, şu model sadece 2.0 litre olacak dizeli de olmayacak, bu hatch modelinin ne yazık ki dört kapılı sedanını üretme kararımız onaylanmadı' dediği anda, rakibinizde bu boşluklar dolu ise eksiği telafi etmek için çok para harcamanız lazım. Bu eninde sonunda bir yıl ya da beş yıl boyunca her markanın başına geliyor. Bu boşluklara karşın lider olabiliyorsanız işe o zaman satışın kralısınız."



 



kaynak:ahaber








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