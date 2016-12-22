

2017'ye sayılı günler kala 'asgari ücret artacak mı?' sorusu yine vatandaşların merak ettiği konulardan birisi. Asgari Ücret Belirleme Komisyonu üçüncü toplantısını yaptı. Toplantının ardından ise ağır,orta ve hafif işlerde çalışan bir işçinin net maaşına ilişkin rakamları komisyon ile paylaştı. Peki 2017'de asgari ücret ne kadar? Asgari ücret artıyor mu? İşte detaylar...







ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?







Asgari Ücret Tespit Komisyonu adıyla toplanan bir komisyon her yıl asgari ücret zammını görüşmek üzere yılda bir defa olmak üzere toplanır. 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜİK, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, en çok işçiyi bulunduran en üst düzey işçi kuruluşu ve en çok işvereni bulunduran baka bir en üst işçi kuruluşunun 5'er temsilcilerinden oluşur. Oy çokluğuyla kabul edilen kararda son söz ise hükümete aittir.







Geçtiğimiz yıl bu komisyonun ve hükümetin kabul ettiği brüt asgari ücret 1,647 TL net 1.300 TL olarak belirlenmiştir.







AYLIK NET YAŞAM MAAŞI AÇIKLANDI







Toplantıda, TÜİK temsilcileri "ağır", "orta ağır" ve "hafif işlerde" çalışan bir işçinin net yaşam maliyetine ilişkin rakamları komisyon ile paylaştı. Bir işçinin aylık net yaşam maliyeti "ağır" işlerde bin 668 lira 90 kuruş, "orta ağır" işlerde bin 485 lira 30 kuruş, "hafif işlerde" ise bin 379 lira 40 kuruş olarak açıklandı.







Komisyonun dördüncü ve son olması beklenen toplantısının, 29 Aralık Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılması kararlaştırıldı.







kaynak:sabah