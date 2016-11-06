

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2017 yılı vergi artış oranları da belli oldu. Buna göre emlaktan taşıt ve çöpe; trafik cezasından iletişim vergisine kadar onlarca vergi iyi ihtimalle yüzde 3.83; kötü ihtimalle yaklaşık yüzde 6 artacak. Yeni artışlarla birlikte kırmızı ışıkta geçmenin cezası 172.5 liraya; sürücü koltuğunda sigara içmenin cezası 91 liraya; motorlu taşıtlar vergisi 1457 liradan 1514'e çıkacak.



EKİM AYI RAKAMI BAZ ALINIYOR



Cep telefonları, sabit telefonlar, emlak, çöp vergileri, trafik cezaları, pasaport, ehliyet ve noter harçları gibi bir çok vergi ve harç yüzde 3.83 oranında zamlanacak. Hükümet, yüzde 50 artış yetkisini kullanırsa zam oranı yüzde 5.7'ye çıkacak.



TRAFİK CEZALARI



Kırmızı ışıkta geçme199.5 TL'den 207 TL'ye



Alkollü araç kullananlar ilk yakalamada 844.6 TL 877 TL'ye



Alkollü araç kullananlar ikinci yakalamada 1.059 TL'den 1100 TL'ye



Hız sınırlarını % 30'a kadar aşan sürücüler 199.5 TL'den 207 TL'ye



Hız sınırlarını % 30'dan fazla aşanlar412.8 TL'den 429 TL'ye



PASAPORT HARÇLARI



1 yıl için olanlar için:163 TL'den 169.2 TL'ye



3 yıldan fazla süreliler533 TL'den 553 TL'ye



EHLİYET



A, F ve H sınıfı sürücü belgesi 133.7 TL'den 139 TL'ye



B sınıfı sürücü belgesi 403 TL'den 418 TL'ye çıkacak.







(Kaynak: hürriyet)