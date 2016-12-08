

Başbakan Binali Yıldırım 33. Ulusal Bilişim Kurultayı'nda konuştu. Yıldırım, "Veri elimizin altında olunca bilişim yoluyla ülkemizi tehditlerde olsun insiyatif olacak. 2017 yılını Bilişimde Gelişim Yılı ilan ediyorum. Gelecek bilişimle, gençlerle gelecek." dedi.



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:



BİLİŞİMİN GÜCÜNÜ 15 TEMMUZ GECESİ GÖRDÜK



Geleneksel hale gelen TBD'nin Bilişim Kurultayı'na katılıyorum. Hemen Rusya ziyaretimizin ardından buradayız. Ardından EKK'nın aldığı kararları kamuoyu ile paylaşacağız. Bilişim ve Demokrasi başlık bu. Bu çok önemli bir tema. Bilişimin önemini 15 Temmuz gecesi biz gördük. Hain darbeciler her şeyi yaptıklarını düşünüyordu.



BU İŞİN GİZLİ KAHRAMANLARI MEDYA MENSUPLARIDIR



Ancak her şey hesap edilmişti ama hesap edilmemiş bir şey vardı. Bu da İstiklal ve özgürlük aşkıydı. O gün başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere irade Hükümetimizin kararlı duruşu, MHP'nin genel başkanının Sayın Kılıçdaroğlu'nun o gün tercihini demokrasiden yana ortaya koyması, desteği göstermeleri Türkiye demokrasi tarihinde altın harflerle yazılacak bir konudur. Sadece bununla sınırlı değildir, ancak bu işin gizli kahramanları medya mensupları ve basındır.



11 SAATTE 600 TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTIM



Tarihi bir görev üstlenmiştir ve bir talimatla değil, özel kamu bütün yayın kuruluşları darbenin karşısında vaziyet almıştır ve vatandaşı bilgilendirmeyi sürdürmüştür. Darbecilerin kimyasını değiştiren önemli bir başlangıç olmuştur. 11 saat 600 civarında telefon görüşmesi yapmışım.



Operasyonlar neler olmalı, hareket geçme ve bastırma, terör gruplarının yuvalandığı bölgelerde vatansever asker ve polisimizin sevkedilmesi dahil bütün bu işler iletişimle oldu. Gece karanlığında yoldasınız ve işinizi rahatlıkla yapıyorsunuz, mesaj veriyorsunuz, görüntülü görüntüsüz görüşüyorsunuz adeta ofisinizden makamınızdan bağımsız olarak işleri yürütüyorsunuz. Parti liderleri, cumhurbaşkanımız herkes yaptı. Gerçek güç iletişim gücüdür, eskiden darbeleri insanlar 1-2 gün sonra öğreniyor. Bilemezlerdi yukarıda neler oluyor, kim kimle karşı karşıya kalıyor. Bunlar TRT'ye yöneldiler, orada hemen sonra TÜRKSAT şehit verdi. Ama bir şeyi vermedi. TÜRKSAT'ın ele geçirilmesine yayınların susturulmasına izin vermediler.



MEMLEKET KONULARINDA ASLA VE ASLA SİYASET OLMAZ



Arkadaşlarımız ölüm tehditleri altınları onları saatlerce meşgul etmeyi başardılar. Tekrar TRT'yi kısa süre sonra yayına soktular. Özel sektörde CNN'ene gittiler, başarılı olamadılar. Bilişimin hakkını teslim etmemiz lazım. Medya kuruluşlarımızın vatanseverlik anlayışı ile ortaya koydukları yayınlarıyla duruşlarını haklarını teslim etmemiz lazm. Bir takım sapma gösterenler oldu. Ama biz olduğumuz yerdeyiz. Memleketin konularında asla ve asla siyaset olmaz. Ben Sayın Bahçeli'ye ilkeli tutumundan dolayı teşekkür ederim. Anamuhalefet partisinden de başlangıçtaki duruşunu koruması beklentiydi, darbecilerin mağduriyetinden söz etmek, şehitlerimizin ruhunu yakınlarını incitiyor.



BİLİŞİM BAZEN İLAÇ BAZEN ZEHİR OLABİLİYOR



Türkiye bir hukuk devleti. Tamam siyaseten Hükümet ile probleminiz olabilir. Türkiye'de konu beka meselesi ise orada siyaset biter.



Bütün savaşlar artık tankla tüfekle değil, bilgi ile oluyor. Mesela Irak Harekatı. Bilişimi nasıl kullandılar. Arap Baharı dediğimiz konuda da bilişimi gördük. Gezi olaylarında da bilişimin nasıl terörü teşvik eder şekilde kullanıldığını gördük. Bilişim aynen ilaç gibi bazen tedavi bazen zehir olabiliyor.



2017 YILINI BİLİŞİMDE GELİŞİM YILI İLAN EDİYORUM



Bilişimde sorumluluk anlayışını geliştirecek bir yapıyı getirmemiz lazım. Sanal dünya yalan dünya değil, sosyal medya sorumsuz medya değil. Bunların etiğinin zaman içinde oluşması lazım. Yapmamız gereken şeyler var. Bugün Türkiye'de üretilen verilen yüzde 80'i dışarıda üretiliyor. İş işten geçtikten sonra verilerin elimize geçmesinin faydası olmuyor. Veri merkezlerinin kurulması ve teşvik edilmesine dair Doğu ve Güneydoğu bölgeleri için aldığımız kararlar içine dahil ettik. Veri merkezi kurmak için olabilecek bütün desteği verdik. Bunu yaptığınızda dünyanın en bilinen içerik sağlayıcıları da oraya gelecek. Bunların ideolojik problemleri yok. Veri elimizin altında olunca bilişim yoluyla ülkemizi tehditlerde olsun insiyatif olacak. 2017 yılını Bilişimde Gelişim Yılı ilan ediyorum. Gelecek bilişimle, gençlerle gelecek.



YERLİLİK VE MİLLİLİK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ



İnternet kullanımında yüzde 56'lara ulaştık. Geniş bant var, internet kullanımı var. Fakat yetmez, bilişimin internetin kullanılabildiği alanları düşünün bunlar çok yetersiz. Bir matematikçi olarak; bilişimde kullanabildiğiniz alan hayalinizin uzandığı kadar bir küre düşünün, gidebildiğiniz yer. Sonsuzun bir anlamda sınırlandırılmış tarifidir. Ucu açık bir kullanım alanımız var. Sektör değil bir yaşam tarzı. Bugün siber güvenlik meselesi ülke güvenliği meselesi haline gelmiş, ülke güvenliğine dönüşmüştür. Mesafe almamız lazım. Kamu-net oluşturuldu. 8-10 ülkeden biriyiz bu anlamda. Türk Telekom öncü rol oynadı teşekkür ederiz. Bundan sonrası veri merkezi, internet değişim noktaları. Bilişimde yerlilik ve millilik her şeyden önemlisi. Yeterli insan kaynağımız. Stratejik bir bakışa ihtiyacımız var. Bunu yapacak yetkin firmalarımızı tespit etmek.



TEDBİRLERİ ALACAĞIZ



Bir de hedeflerimizi net belirlemek. Herkes donanım alıyor. Bunların ne kadarı yerli ne kadarı tehdit oluşturuyor. Yazılımlarımızın yüzde 95'i dışardan. Tarla başkasının ürün bizim. Tarlanın sahibi biz olmazsak, tarlanın sahibi işin sonunda istediği gibi tasarrufta bulunur. 2017'de yerlilik ve millilik konusunda tedbirleri alıyoruz. Sadece siber güvenlik boyutunda olayı düşünmemiz doğru değil, siber caydırıcılığı da eklememiz lazım. Kimseye bulaşacak değiliz ama cevabı vermemiz lazım.



Diplomatik ilişkilerimiz zora girince hemen bunları gördük. Siber saldırılarda 15 Temmuz sonrasında bir baktık ciddi saldırılar olmuş. Başladılar altyapılarımıza saldırdılar 8-14 Temmuz'da 183 saldırı, 15 Temmuz -11 Ağustos 402, 11-17 Ağustos'ta 700 küsüre çıkıyor.



HERKES NE YAPTIĞINI BİLİYOR OLMALI



Kurumlarda fişini çek tak, bunlar basit işler. Bir saldırı olduğunda BTK'dan alarm verildiğinde herkes biliyor olmalı, sistem açıkları kapatılmalı. Bilgisayarım var, şifrem var bir şey olmaz diyorsunuz haberiniz yok. Sizin telefonunuzdan konuşuyor terörle ilgili. Bunları düzeltmek mümkün. Siber Güvenlik Kurulu oluşturuldu. Eylem Planı hazırlandı. Operasyonel siber güvenlik, 528 kurumda siber olaylara müdahale ekibi var. Herkes ne yaptığını biliyor olmalı.







kaynak:sabah