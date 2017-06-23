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2017 yılın motoru ödülleri sahiplerini buldu

2017 YILIN MOTORU ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

58 otomobil gazetecisinden oluşan bir jürinin 13 dalda yapılan değerlendirmeye göre yılın motoru unvanını ise Ferrari 3.9-litrelik biturbo V8 motoru ile kazandı.

Tarih : 23 Haziran 2017, 09:24
Puan Ver : 2017 Yılın Motoru Ödülleri Sahiplerini Buldu(8/10)7


Yapılan değerlendirmede 488 GTB, 488 Spider başta olmak üzere daha küçük turbo varyasyonuyla California T ve GTC4Lusso T'de sunulan 660 beygir güç ve 760 Nm tork üreten 3.9 litrelik bi-turbo V8motorun Ferrari'ye zaferi kazandırdığı görülürken verilen 100 kilometrede 11.2 litrelik ortalama tüketim değerinin verimlilik bazında büyük etken olduğu göze çarpıyor.



13 farklı dalda açıklanan ödüllerin sahipleri;



Yılın Motoru 2017 – Ferrari 3.9-litre biturbo V8

Yılın Performans Motoru – Ferrari 3.9-litre biturbo V8

Yılın Yeni Motoru – Honda 3.5-litre V6 hibrit (NSX)

Yılın Çevreci Motoru – Tesla

Yılın Elektrikli Motoru – Tesla

Yılın 4.0 litre+ Motoru – Ferrari 6.3-litre V12

Yılın 3-4 litre Motoru – Ferrari 3.9-litre biturbo V8

Yılın 2.5-3 litre Motoru – Porsche 3-litre V6 turbo (911 Carrera ailesi)

Yılın 2-2.5 litre Motoru – Audi 2.5-litre V5 turbo (RS3, TT RS)

Yılın 1.8-2.0 litre Motoru – Porsche 2-litre turbo (718 Boxster, 718 Cayman)

Yılın 1.4-1.8 litre Motoru – BMW 1.5-litre V3 hibrit (i8)

Yılın 1-1.4 litre Motoru – PSA Peugeot Citroen 1.2-litre V3 turbo (Peugeot 208, 308, 2008, 3008, 5008, Citroen C3, C4, DS3, DS4)

Yılın 1 litre Motoru – Ford 999cc V3 turbo (Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Grand C-Max, Mondeo, EcoSport)



 



kaynak:ahaber








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