O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

2017 yılı trafik cezaları ne kadar olacak?

2017 YILI TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Trafik cezaları 2017 yılında, Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 3,83 zamlı olacak

Tarih : 13 Aralık 2016, 13:54
Puan Ver : 2017 Yılı Trafik Cezaları Ne Kadar Olacak?(8/10)10


En düşük ceza 75 lira ile "taşıma sınırı üstünde yolcu alan" sürücülere, en yüksek ceza 14 bin 908 lira ile "geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usül ve esaslara aykırı hareket edenlere" kesilecek. Alkollü araç kullanmanın cezası 876 liraya yükselirken, ehliyetsiz araç kullanana bin 763 lira, seyir halinde cep telefonu kullanana 95 lira para cezası verilecek.



Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 11 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Maliye Bakanlığınca yeniden yeniden değerleme oranının yüzde 3,83 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da yeniden hesaplandı. 2017 yılında en düşük ceza, "taşıma sınırı üstünde yolcu alan" sürücülere verilen 75 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza 14 bin 908 lira ile "geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenler"e uygulanacak.



Yetkisi olmadığı halde tescil plakası basanlar 10 bin 383 lira ile cezalandırılacak. "Karayoluna, trafiği tehlikeye sokacak ve trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek şekilde bir şey atan, döken, bırakan, karayolunun yapısına, güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar verenlere, bunların yerlerini değiştirenlere veya ortadan kaldıranlara" 427 lira para cezası kesilecek.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: 2017  Yılı  Trafik  Cezaları  Ne  Kadar  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER