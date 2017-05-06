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2017 yılı red hat sertifikalı profesyoneli bir türk seçildi

2017 YILI RED HAT SERTİFİKALI PROFESYONELİ BİR TÜRK SEÇİLDİ

Red Hat, Turkcell'de sistem yöneticisi olarak çalışan Orhan Bıyıklıoğlu'nun 2017 Yılı Red Hat Sertifikalı Profesyoneli seçildiğini açıkladı.

Tarih : 06 Mayıs 2017, 16:30
Puan Ver : 2017 Yılı Red Hat Sertifikalı Profesyoneli Bir Türk Seçildi(9/10)7


Red Hat, Turkcell'de sistem yöneticisi olarak çalışan Orhan Bıyıklıoğlu'nun 2017 Yılı Red Hat Sertifikalı Profesyoneli seçildiğini açıkladı.



Red Hat'in her yıl bir kişiye verdiği Red Hat Sertifikalı Profesyoneli ödülü yaratıcılık, sıkı çalışma ve uzmanlığı sergileyen Red Hat Sertifikalı Profesyonellerini (RHCP) onurlandırıyor ve bu sene Boston'da düzenlenenRed Hat Summit 2017′de Orhan Bıyıklıoğlu ‘na sunuldu.



Orhan Bıyıkoğlu Turkcell'de Kıdemli Sistem Yöneticisi olarak çalışıyor. Bıyıkoğlu hem bir Red Hat Sertifikalı Sistem Yöneticisi (RHCSA) hem de Red Hat Sertifikalı Mühendisi (RHCE). Ayrıca Sunucu iyileştirilmesinde Red Hat Uzmanlık Sertifikası'na da sahiptir. Eğitimini, Turkcell'in sağlam ve esnek BT altyapısının tasarlanması, uygulanması ve sürdürülmesine yardımcı olmak için kullandığı gibi, aynı zamanda maliyet tasarrufunu da sağlamış durumda. 



Bıyıklıoğlu, Turkcell'e on yılı aşkın bir süre önce katıldığında, 40'dan fazla farklı sunucuda çalışan 20'den fazla kritik veritabanı iş yükünü konsolide etmek için sunucu mimarisi tasarlayıp uygulayarak Turkcell'in Red Hat Enterprise Linux'a taşınmasını başarıyla gerçekleştirdi. Şu anda Turkcell Red Hat OpenShift Konteyner Platformu , Red Hat openstack Platformunu kullanıyor.



Red Hat Sertifika Yönetmeni Randy Russell,“Red Hat Sertifikalı Profesyonel Yılın mesleği sahibini seçerken yalnızca teknik başarıları ve Red Hat teknolojileri hakkında derinlemesine bilgi sahibi değil aynı zamanda bilgilerini paylaşma istekliliklerini de hezsaba katıyoruz. Hem Red Hat Sertifikalı Mühendisi hem de Red Hat Sertifikalı Sistem Yöneticisi olan  Orhan, Turkcell'de Red Hat teknolojisini tanıttı ve bizlere yardımcı oldu. Red Hat adına Orhan'ı tebrik ediyorum.



Orhan Bıyıklıoğluise yaptığı açıklamada; “Red Hat sertifikaları, performansa dayalı oldukları için sektörde güçlü bir itibar ve saygıya sahip. İşyerinde olduğu gibi, sınav sırasında elle tutulur görevleri yerine getirerek, bilgi ve becerilerin sergilenmesi gerekiyor. Yılın 2017 Red Hat Sertifikalı Profesyoneli seçilmekten gurur duyuyorum ve Turkcell'e Red Hat sertifikası almamı desteklediğim için minnettarım “dedi.



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