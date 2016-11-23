

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teslim olan terörist sayısının son 17 yılda en yüksek seviyeye çıktığını belirterek, "2016 yılında 457 kişi örgütten kaçarak, adli makamlara teslim olmuştur." dedi.







TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurumların 2017 yılı bütçesinin görüşülmesine başlandı.







Bakanlığın bütçesine ilişkin sunum yapan Bakan Soylu, koruculuk sistemine ilişkin düzenlemelere değindi. Bakanlık bünyesinde Korucular Derneği Bas¸kanlıgˆı kurulduğunu belirten Soylu, korucuların statüsünün güçlendirildiğini, ilave bin kişilik korucu kadrosu alındığını ve korucuların silah ruhsatlarından alınan harcın bir defaya mahsus kaldırıldığını ifade etti.







Bakan Soylu, korucuların operasyonlardan tazminat alacaklarını, asker ve polisle aynı silah ve teçhizatı kullanacaklarını bildirdi.







Polis güvenlik noktası yapımına devam ettiklerini anlatan Soylu, operasyonlarla temizlenen bo¨lgelerde, tero¨r faaliyetlerinin tekrar etmemesi ve gu¨venlik tedbirlerinin artırılması için 11 il ve 37 ilçede 95 gec¸ici polis gu¨venlik noktası,



28 il ve 134 ilc¸ede ise 220 kalıcı polis gu¨venlik noktası kurulduğunu kaydetti.







kaynak:haberler