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2017 yılı bütçe açığı belli oldu

2017 YILI BÜTÇE AÇIĞI BELLİ OLDU

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2017 Aralık ayı bütçe açığı 20,9 milyar TL olarak kayıtlara geçerken 2017 genelinde bütçe açığı 47,4 milyar TL oldu" dedi.

Tarih : 15 Ocak 2018, 14:40
Puan Ver : 2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu(7/10)3

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017 Aralık ayına ilişkin bütçe dengesi verilerini açıkladı. Buna göre aralıkta bütçe açığı 20,9 milyar TL oldu. Açık, 2017 genelinde ise 47.4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Ağbal, "2017 yılında hedef bütçe açığını gerçekleştirmiş durumdayız" dedi.

"BÜTÇE GELİRİ 18,3 MİLYAR LİRA DAHA FAZLA GERÇEKLEŞTİ"

"Bütçe gerçekleşmeleri mali disiplinin sürdürüldüğünü ortaya koyuyor" diyen Ağbal şunları kaydetti: "Bütçe açığı yılın başında hedef olarak belirlenen rakamla hemen hemen aynı; OVP'de revize edilen açık 61 milyar liraydı, buna göre daha olumlu bir gerçekleşme yaşandı. Bütçe açığının GSYH'ya oranı yılın başında yüzde 1.5 olarak öngörülmüştü, OVP'de yüzde 2 idi; 2017'de bu oran yüzde 1.5 seviyesinde kalacak. Elde ettiğimiz bu olumlu başarı genel devlet bütçe dengesini de olumlu etkileyecek; açık/GSYH yılın başında yüzde 2.5 öngörülmüştü, gerçekleşme yüzde 2'nin altına düşmüş olacak."

Ağbal, bütçe gelirlerinin 630,3 milyar lira ile OVP hedeflerine göre 18,3 milyar lira daha fazla gerçekleştiğini belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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