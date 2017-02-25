2017 OSCAR ÖDÜLLERİ'Nİ KİMLER KAZANACAK?
2017 Oscar Ödülleri için çok az bir süre kaldı. 26 Şubat'ta düzenlenecek Oscar Ödülleri için kimler aday, kimler favori ve kimler alacak...
En İyi Film Adayları
Arrival
Hacksaw Ridges
Fences
Hell or High Water
Hidden Figures
La La Land
Lion
Manchester by the Sea
Moonlight
En İyi Kadın Oyuncu Adayları
Emma Stone (La La Land)
Isabelle Huppert (Elle)
Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)
Natalie Portman (Jackie)
Ruth Negga (Loving)
En İyi Erkek Oyuncu Adayları
Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)
Casey Affleck (Manchester By The Sea)
Denzel Washington (Fences)
Ryan Gosling (La La Land)
Viggo Mortensen (Captain Fantastic)
En İyi Yabancı Film Adayları
A Man Called Ove (İsveç)
Land of Mine (Danimarka)
Tanna (Avustralya)
The Salesman (İran)
Toni Erdmann (Almanya)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Adayları
Dev Patel (Lion)
Jeff Bridges (Hell or Night Water)
Lucas Hedges (Manchester By the Sea)
Mahershala Ali (Moonlight)
Michael Shannon (Nocturnal Animals)
kaynak:habertürk
kaynak:habertürk
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