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2017 oscar ödülleri'ni kimler kazanacak?

2017 OSCAR ÖDÜLLERİ'Nİ KİMLER KAZANACAK?

2017 Oscar Ödülleri için çok az bir süre kaldı. 26 Şubat'ta düzenlenecek Oscar Ödülleri için kimler aday, kimler favori ve kimler alacak...

Tarih : 25 Şubat 2017, 12:35
Puan Ver : 2017 Oscar Ödülleri'ni Kimler Kazanacak?(9/10)6


En İyi Film Adayları



Arrival

Hacksaw Ridges

Fences

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight



En İyi Kadın Oyuncu Adayları



Emma Stone (La La Land)

Isabelle Huppert (Elle)

Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

Natalie Portman (Jackie)

Ruth Negga (Loving)



En İyi Erkek Oyuncu Adayları



Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)

Casey Affleck (Manchester By The Sea)

Denzel Washington (Fences)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)



En İyi Yabancı Film Adayları



A Man Called Ove (İsveç)

Land of Mine (Danimarka)

Tanna (Avustralya)

The Salesman (İran)

Toni Erdmann (Almanya)



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Adayları



Dev Patel (Lion)

Jeff Bridges (Hell or Night Water)

Lucas Hedges (Manchester By the Sea)

Mahershala Ali (Moonlight)

Michael Shannon (Nocturnal Animals)



 



 



kaynak:habertürk



 



 



kaynak:habertürk








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