En İyi Film Adayları



Arrival



Hacksaw Ridges



Fences



Hell or High Water



Hidden Figures



La La Land



Lion



Manchester by the Sea



Moonlight



En İyi Kadın Oyuncu Adayları



Emma Stone (La La Land)



Isabelle Huppert (Elle)



Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)



Natalie Portman (Jackie)



Ruth Negga (Loving)



En İyi Erkek Oyuncu Adayları



Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)



Casey Affleck (Manchester By The Sea)



Denzel Washington (Fences)



Ryan Gosling (La La Land)



Viggo Mortensen (Captain Fantastic)



En İyi Yabancı Film Adayları



A Man Called Ove (İsveç)



Land of Mine (Danimarka)



Tanna (Avustralya)



The Salesman (İran)



Toni Erdmann (Almanya)



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Adayları



Dev Patel (Lion)



Jeff Bridges (Hell or Night Water)



Lucas Hedges (Manchester By the Sea)



Mahershala Ali (Moonlight)



Michael Shannon (Nocturnal Animals)











kaynak:habertürk











kaynak:habertürk