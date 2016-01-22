

BMW Z5 Roadster; 425 Beygir Gücüne sahip. 190 Beygir Gücündeyken bile Araba, yüksek performans verecek.



Yeni gelecek olan Araba sadece Z5 Roadster olmayacak. Z4 de gelecek. BMW Z5; BMW ve Toyota'nın Ortaklığında ortaya çıkacak yeni bir Model.



Yani bu Araba için Japon ve Alman Karışımı bir Araba diyebiliriz. Fotoğraflara bakıldığında BMW Z5 Roadster'ın boyut açısından BMW Z4'ten daha büyük olduğunu görüyoruz.



Kumaş Tavanın tercih edildiği Otomobil, güçlü bir performansa sahip olacak. BMW'ye yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Otomobil'de; TurboŞarjlı Dört Silindir Motor kullanılacağı söyleniyor.



Toyota ile iş birliğine imza atan BMW'nin Z5 Roadster'da Toyota'nın deneyimlerinden faydalanacağı da ayrıca söylendi.







Toyota‘nın Uzmanlık alanlarından olan Hibrit Motorların BMW Z5 Roadster'da kullanılacak olması dikkat çekiyor.



BMW Z5 Roadster'ın ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmese de Spor Otomobil; Mart ayında gerçekleşecek olan Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkabilir.



BMW Blog, Z5 Roadster'ın fotoğraflarını kendi sayfası üzerinden de paylaştı. Test Sürüşünde Kamuflajlı olarak görüntülenen BMW Z5 Roadster dikkatleri üzerine çekti. Yeni bilgiler edindikçe bunları sizlerle paylaşıyor olacağız.



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