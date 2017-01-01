

017 Milli Piyango çekiliş sonuçları dün akşam çekildi, gözler piyangonun sitesine çevrildi.







MPİ tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2016'da yapılan yılbaşı özel çekilişinin ardından belli oldu. Büyük ikramiyenin talihlileri açıklanmadan önce yapılan çekilişklerde biletine herhangi bir ücret isabet etmeyenlerin teselli olarak kabul ettikleri amorti sonuçları açıklandı.







Milli Piyango Bilet Sorgulama http://mpi.gov.tr