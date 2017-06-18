Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

2017 LYS SORU VE CEVAPLARI !


2017 LYS SORU VE CEVAPLARI !
Tarih : 18 Haziran 2017, 16:58
Puan Ver : 2017 Lys Soru Ve Cevapları !(7/10)8


2017 LYS sınavının son oturumu Edebiyat Coğrafya testi ile sona erdi. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen LYS 4 ve LYS 1 sınavının ardından bu hafta sonu LYS 5 ve LYS 2 oturumları dün gerçekleştirildi.



Yüz Binlerce aday Üniversite hayalllerine kavuşabilmek istediği Üniversite ve bölümü kazanabilmek için sınavlarda ter döktü. LYS sınavlarının sona ermesi ile birlikte adaylar gözlerini ÖSYM'den yapılacak olan açıklmaya dikti. Az önce ÖSYM kendi resmi sitesi üzerinden sınav soru ve cevaplarını erişime açtı.



http://www.osym.gov.tr/TR,13193/2017---lys-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari.html



 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: 2017  Lys  Soru  Ve  Cevapları      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER