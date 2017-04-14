2017 Dünyada Yılın Otomobili Finalistleri
Audi A5/S5 Coupe
Audi Q2
Audi Q5
Fiat/Abarth 124 Spyder
Honda Civic
Jaguar F-Pace
Mazda CX-9
SEAT Ateca
Skoda Kodiaq
Toyota C-HR
Volkswagen Tiguan
2017 Dünyada Yılın Lüks Otomobili Finalistleri
Bentley Bentayga
BMW 5 Series
Genesis G90
Mercedes-Benz E-Class
Volvo S90/V90
2017 Dünyada Yılın Performans Otomobili Finalistleri
Aston Martin DB11
Audi R8 Spyder
Honda/Acura NSX
McLaren 570S
Porsche 718 Boxster/Cayman
2017 Dünyada Yılın En Çevreci Otomobili Finalistleri
Chevrolet Bolt
Honda Clarity Fuel-Cell Car
Hyundai Ioniq
Tesla Model X
Toyota Prius Prime
2017 Dünyada Yılın Şehir Otomobili Finalistleri
BMW i3 (94 Ah)
Citroen C3
Ford Ka+
Smart Cabriolet
Suzuki Ignis
2017 Dünyada Yılın En İyi Tasarımına Sahip Otomobili Finalistleri
Audi A5/S5 Coupe
Jaguar F-Pace
Mazda CX-9
Mercedes S-Class Cabriolet
Toyota CH-R
Altı farklı kategoride yapılan değerlendirme sonucu 2017 Dünyada Yılın Otomobili ödülüne layık görülenler ise şu şekilde;
2017 Dünyada Yılın Otomobili
Jaguar F-Pace
2017 Dünyada Yılın En İyi Tasarımına Sahip Otomobili
Jaguar F-Pace
2017 Dünyada Yılın Şehir Otomobili
BMW i3
2017 Dünyada Yılın Lüks Otomobili
Mercedes-Benz E-Serisi
2017 Dünyada Yılın Performans Otomobili
Porsche 718 Boxster/Cayman
2017 Dünyada Yılın En Çevreci Otomobili
Toyota Prius Prime
kaynak:ahaber
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