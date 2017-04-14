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Tarih : 14 Nisan 2017, 14:02
Puan Ver : 2017 Dünyada Yılın Otomobili Ödüllerinin Kazananları Belli Oldu(8/10)9


2017 Dünyada Yılın Otomobili Finalistleri



Audi A5/S5 Coupe

Audi Q2

Audi Q5

Fiat/Abarth 124 Spyder

Honda Civic

Jaguar F-Pace

Mazda CX-9

SEAT Ateca

Skoda Kodiaq

Toyota C-HR

Volkswagen Tiguan



2017 Dünyada Yılın Lüks Otomobili Finalistleri



Bentley Bentayga

BMW 5 Series

Genesis G90

Mercedes-Benz E-Class

Volvo S90/V90



2017 Dünyada Yılın Performans Otomobili Finalistleri



Aston Martin DB11

Audi R8 Spyder

Honda/Acura NSX

McLaren 570S

Porsche 718 Boxster/Cayman



2017 Dünyada Yılın En Çevreci Otomobili Finalistleri



Chevrolet Bolt

Honda Clarity Fuel-Cell Car

Hyundai Ioniq

Tesla Model X

Toyota Prius Prime



2017 Dünyada Yılın Şehir Otomobili Finalistleri



BMW i3 (94 Ah)

Citroen C3

Ford Ka+

Smart Cabriolet

Suzuki Ignis



2017 Dünyada Yılın En İyi Tasarımına Sahip Otomobili Finalistleri



Audi A5/S5 Coupe

Jaguar F-Pace

Mazda CX-9

Mercedes S-Class Cabriolet

Toyota CH-R



Altı farklı kategoride yapılan değerlendirme sonucu 2017 Dünyada Yılın Otomobili ödülüne layık görülenler ise şu şekilde;



2017 Dünyada Yılın Otomobili

Jaguar F-Pace



2017 Dünyada Yılın En İyi Tasarımına Sahip Otomobili

Jaguar F-Pace



2017 Dünyada Yılın Şehir Otomobili

BMW i3



2017 Dünyada Yılın Lüks Otomobili

Mercedes-Benz E-Serisi



2017 Dünyada Yılın Performans Otomobili

Porsche 718 Boxster/Cayman



2017 Dünyada Yılın En Çevreci Otomobili

Toyota Prius Prime



 



kaynak:ahaber








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