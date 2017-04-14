

2017 Dünyada Yılın Otomobili Finalistleri



Audi A5/S5 Coupe



Audi Q2



Audi Q5



Fiat/Abarth 124 Spyder



Honda Civic



Jaguar F-Pace



Mazda CX-9



SEAT Ateca



Skoda Kodiaq



Toyota C-HR



Volkswagen Tiguan



2017 Dünyada Yılın Lüks Otomobili Finalistleri



Bentley Bentayga



BMW 5 Series



Genesis G90



Mercedes-Benz E-Class



Volvo S90/V90



2017 Dünyada Yılın Performans Otomobili Finalistleri



Aston Martin DB11



Audi R8 Spyder



Honda/Acura NSX



McLaren 570S



Porsche 718 Boxster/Cayman



2017 Dünyada Yılın En Çevreci Otomobili Finalistleri



Chevrolet Bolt



Honda Clarity Fuel-Cell Car



Hyundai Ioniq



Tesla Model X



Toyota Prius Prime



2017 Dünyada Yılın Şehir Otomobili Finalistleri



BMW i3 (94 Ah)



Citroen C3



Ford Ka+



Smart Cabriolet



Suzuki Ignis



2017 Dünyada Yılın En İyi Tasarımına Sahip Otomobili Finalistleri



Audi A5/S5 Coupe



Jaguar F-Pace



Mazda CX-9



Mercedes S-Class Cabriolet



Toyota CH-R



Altı farklı kategoride yapılan değerlendirme sonucu 2017 Dünyada Yılın Otomobili ödülüne layık görülenler ise şu şekilde;



2017 Dünyada Yılın Otomobili



Jaguar F-Pace







2017 Dünyada Yılın En İyi Tasarımına Sahip Otomobili



Jaguar F-Pace



2017 Dünyada Yılın Şehir Otomobili



BMW i3



2017 Dünyada Yılın Lüks Otomobili



Mercedes-Benz E-Serisi



2017 Dünyada Yılın Performans Otomobili



Porsche 718 Boxster/Cayman



2017 Dünyada Yılın En Çevreci Otomobili



Toyota Prius Prime







kaynak:ahaber