Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!

2017 asgari ücret ne kadar 1600 lira mı?

2017 ASGARİ ÜCRET NE KADAR 1600 LİRA MI?

Asgari ücretin 2017 yılında ne kadar olacağı merak edilirken Türk-İş son dakika iddiasına göre bu rakamın 1600 lira olacağı müjdesini verdi.

Tarih : 18 Kasım 2016, 10:00
Puan Ver : 2017 Asgari Ücret Ne Kadar 1600 Lira Mı?(7/10)9


2016 yılının sona ermesine sayılı günler kala akıllardaki tek soru 2017'de asgari ücretin ne kadar olacağı... Son gelen haberlere göre ise 2017 yılında asgari ücretin 1600 lira olacağı iddiası oldu. Asgari ücret 2017'de ne kadar olacak?



Gelecek yıl geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda Türk-İş son gelen haberlere göre 2017 yılında asgari ücretin 1600 lira olacağı müjdesini vermesi heyecan yarattı.



Geçen yıl hükümetin "asgari ücreti 1300 liraya yükseltme" vaadi sebebiyle sonucu belli bir havada geçen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin olumlu gittiği kaydedildi.



Doğrudan 6,5 milyon işçiyi ilgilendiren görüşmelerde işçi kesimini temsil eden Türk-İş, enflasyon oranı, geçim şartları, döviz kurlarındaki artış ve ekonomideki genel durumu göz önünde bulundurarak, pazarlık masasında sunacağı teklifin 1600 lira olacağını belirtti. Türk-İş, kurumun geçen yıl komisyona sunduğu ağır işlerde çalışan bir işçinin net yaşam maliyeti olan 1600 lirayı isteyeceği vurgulandı.



 



kaynak:yenitürkhaber








Etiketler: 2017  Asgari  Ücret  Ne  Kadar  1600  Lira      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER