

2016 yılının sona ermesine sayılı günler kala akıllardaki tek soru 2017'de asgari ücretin ne kadar olacağı... Son gelen haberlere göre ise 2017 yılında asgari ücretin 1600 lira olacağı iddiası oldu. Asgari ücret 2017'de ne kadar olacak?







Gelecek yıl geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda Türk-İş son gelen haberlere göre 2017 yılında asgari ücretin 1600 lira olacağı müjdesini vermesi heyecan yarattı.







Geçen yıl hükümetin "asgari ücreti 1300 liraya yükseltme" vaadi sebebiyle sonucu belli bir havada geçen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin olumlu gittiği kaydedildi.







Doğrudan 6,5 milyon işçiyi ilgilendiren görüşmelerde işçi kesimini temsil eden Türk-İş, enflasyon oranı, geçim şartları, döviz kurlarındaki artış ve ekonomideki genel durumu göz önünde bulundurarak, pazarlık masasında sunacağı teklifin 1600 lira olacağını belirtti. Türk-İş, kurumun geçen yıl komisyona sunduğu ağır işlerde çalışan bir işçinin net yaşam maliyeti olan 1600 lirayı isteyeceği vurgulandı.







kaynak:yenitürkhaber