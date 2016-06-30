

2017 yılında çıkacak üçüncü jenerasyon Apple Watch hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı. Bu bilgilere göre Apple ekran konusunda önemli bir değişikliğe gidecek.



Bildiğiniz gibi Apple bu yıl Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte iPhone 7’yi resmi olarak tanıtacak. Ancak şirketin tanıtacağı tek ürün bu olmayacak. Bunun yanı sıra merakla beklenen Apple Watch 2’nin de bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Daha bu yeni model tanıtılmamış olsa da, şimdiden 2017’de çıkacak bir sonraki model hakkında bilgiler gelmeye başladı.



Görünen o ki iPhone’da olduğu Apple Watch’ta da asıl değişiklikler 2017 modeline saklanıyor. DigiTimes’ın haberine göre Apple, 2017 Apple Watch’ta OLED ekranların yerine micro-LED ekran kullanacak. Bu sayede cihaz güç tasarrufu konusunda daha verimli olacak ve tek şarjla daha uzun süre kullanılabilecek. Apple’ın mini LED ekranların üretimi için şimdiden Tayvan’da üretim tesisleri kurduğu gelen bilgiler arasında. Ayrıca Apple’ın birkaç yıl önce mini LED üreticisi LuxVue’yi bünyesine katması da bu iddiaların gerçek olma ihtimalini güçlendiriyor.



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