ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN - 2017







Her yıl kutlanan Anneler günü bu sene de heyecanla beklenmeye başladı. Annesine çeşitli sürprizler hazırlayan milyonlarca kişi 'Anneler günü ne zaman?' sorusunun yanıtını arıyordu. Bu önemli gün her yıl Mayıs ayının 14'ünde kutlanıyor.







ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?







Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.







ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika çapında genişledi.







Amerikalı genç Jarvis annesinin vefatının ardından yaşadığı acıyı atlatamamış annesinin yerini hiçbir şeyle dolduramamıştır. Her sene annesinin ölüm yıl dönümü geldiğinde eşsiz bir acı duyar ve bunu etrafındakilere de yansıtırmış. Yine annesinin bir ölüm yıl dönümünde yani Mayıs Ayı'nın ikinci Pazar günü etrafındaki herkesi bir araya getirerek " bu günün anneler günü olmasını çok istiyorum veAnneler Günü adıyla her yıl kutlanmasını kabul edermisiniz? diye sormuştur. Bu düşüncesi herkes tarafından kabul görmüştür ve artık her Mayıs ayının ikinci pazar günü anneler günü kutlanmıştır.







kaynak:sabah