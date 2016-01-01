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2016'nın ilk turisti rus oldu

2016'NIN İLK TURİSTİ RUS OLDU

Atatürk Havalimanı'nda 2016 yılının ilk turisti Rus yolcu oldu. Yeni yıl mesajı ise Rusya-Türkiye ilişkilerinin iyi olmasını idi.

Tarih : 01 Ocak 2016, 14:20
Puan Ver : 2016'nın İlk Turisti Rus Oldu(8/10)7


2016'da İstanbul Atataürk Havalimanı'na giriş yapan ilk turist Rusya vatandaşı oldu. Pasaportta Türkiye'ye giriş için bekleyen yolcular yeni yıl için geri saymaya başladı.



Alkışlarla yeni yıla giren turistlerden ilki pasaport polisinin kutladığı Kupmaeb Kurmaev oldu. Eşi ile ülkemize gelen Kurmaev, ilk turist olmasının kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Kurmaev, "Yeni yılda Rusya ile Türkiye iyi arkadaş olsun. Şimdi biraz problem var ama iyi olacak" dedi.








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