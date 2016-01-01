

2016'da İstanbul Atataürk Havalimanı'na giriş yapan ilk turist Rusya vatandaşı oldu. Pasaportta Türkiye'ye giriş için bekleyen yolcular yeni yıl için geri saymaya başladı.







Alkışlarla yeni yıla giren turistlerden ilki pasaport polisinin kutladığı Kupmaeb Kurmaev oldu. Eşi ile ülkemize gelen Kurmaev, ilk turist olmasının kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Kurmaev, "Yeni yılda Rusya ile Türkiye iyi arkadaş olsun. Şimdi biraz problem var ama iyi olacak" dedi.