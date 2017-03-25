IHS Markit tarafından ortaya çıkarılan bir araştırmaya göre, 2016'da en çok satan model iPhone 6s oldu. İşte konu hakkındaki detaylar.



IHS Markit tarafından ortaya çıkarılan bir araştırmaya göre, 2016'da en çok satan model iPhone 6s oldu. İşte konu hakkındaki detaylar.



Akıllı telefon pazarına dair yayınladığı istatistiklerle ön plana çıkan IHS Markit, 2016'ya dair bazı verileri yayınladı. IHS Markit verilerine göre 2016'nın en çok satan telefonu iPhone 6s oldu.



Şirket tarafından ortaya çıkarılan istatistiklere göre iPhone 6s'i ufak bir farkla iPhone 7takip ediyor. iPhone 7'nin ardından ise iPhone 7 Plus geliyor. Fakat iPhone 7 ile Plus modelinin satış rakamları arasında neredeyse 25 milyonluk bir fark bulunuyor.



IHS Markit tarafından yayınlanan verilere ait görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.



Listenin geneline baktığımızda, akıllı telefon pazarına Apple ve Samsung'un yön verdiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Samsung'un üst segment modeli Apple'ın hayli gerisinde kalsa da, Güney Koreli üretici giriş ve orta segmentte hakimiyet kurmuş durumda.



Samsung ve Apple haricinde listeye dahil olan tek isimse Çin'in son yıllardaki yükselen değeri Oppo.



Öte yandan Apple'ın açık amiral gemisi sınıfında açık ara önde olduğunu da belirtmek gerekiyor. Zira Cupertino merkezli firmanın 2016'daki güncel 4 modeli de sıralamada ilk 4 içerisinde yer alıyor. Sadece buradaki istatistikler bile Apple'ın 2016 içerisinde 100 milyondan fazla iPhone sattığını gözler önüne seriyor.



Bakalım bu sene satışa sunulacak olan telefonlar ile bu sıralamada herhangi bir değişiklik meydana gelecek mi? Bekleyip göreceğiz.



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