E3 2015 video oyun fuarı henüz bitti sayılır. Fuar sırasında video oyun endüstrisi eteklerindeki taşları döktü ve üzerinde çalıştıkları oyunları bir bir tanıttılar.



E3 2015 video oyun fuarı henüz bitti sayılır. Fuar sırasında video oyun endüstrisi eteklerindeki taşları döktü ve üzerinde çalıştıkları oyunları bir bir tanıttılar.



Elbette 2015'in ikinci yarısında ortaya çıkacak çok önemli oyunlar büyük ilgi topladı ve haklı olarak medyada en çok yeri kapladı. Ancak E3'te, 2016'ya tarihlenen, geliştirme sürecinin erken aşamalarında olan başka oyunlarla da karşılaştık.



Bu oyunların arasında da 2016'yı domine edebilecek çok önemli yapımlar bulunuyor. Oyun severler olarak onları da gözden kaçırmayalım ve heyecanla beklemekten geri durmayalım.



Horizon: Zero Dawn



Killzone'un yapımcısı Guerrilla Games'ın hazırladığı RPG türündeki oyunda, bir kadın kahramanın robotik dinazorlarla savaşını yöneteceğiz. Tomb Raider'ı andıran oyun açık dünya/platform/ macera oyun mantığına sahip olacak. PS4 için hazırlanan oyunun grafik kalitesi ise çok etkileyici görünüyor.



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