2016 yılının resmi tatil günleri belli oldu. Bu yıl çalışanların ve öğrencilerin yüzlerini güldürecek bir takvimle karşı karşıyayız ve 9 gün fazladan tatil yapılması ihtimali çok yüksek.



Takvime göre, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim günleri 1 gün resmi tatil olarak sayılacak.







İki bayram da hafta başına geliyor







2016'nın Ramazan Bayramı ise 5-6-7 Temmuz tarihine denk geliyor. Arife günü olan 4 Temmuz Pazartesi ise yarım gün tatil olacak. 2016 yılının Kurban Bayramı ise 12-13-14-15 Eylül'de kutlanacak. 11 Eylül Pazar ise Arife günü olacak.







Bakanlar Kurulu karar veriyor







Her iki bayram da hafta başına denk geldiği için daha önceki yıllarda olduğu gibi, Bakanlar Kurulu kararı ile 9'ar güne tamamlanması bekleniyor.







23,5 güne çıkacak







Bu durumda toplamda 9 gün olan dini bayram tatilleri 18 güne çıkmış olacak. Bu durumda 2016'da 14,5 gün olan resmi tatiller 23,5 gün şeklinde düzenlenecek.