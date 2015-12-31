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2016'da fazladan 9 gün tatil yapacağız

2016'DA FAZLADAN 9 GÜN TATİL YAPACAĞIZ

2016 yılının resmi tatil günleri belli oldu. Bu yıl çalışanların ve öğrencilerin yüzlerini güldürecek bir takvimle karşı karşıyayız ve 9 gün fazladan tatil yapılması ihtimali çok yüksek.

Tarih : 31 Aralık 2015, 09:37
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Takvime göre, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim günleri 1 gün resmi tatil olarak sayılacak.



İki bayram da hafta başına geliyor



2016'nın Ramazan Bayramı ise 5-6-7 Temmuz tarihine denk geliyor. Arife günü olan 4 Temmuz Pazartesi ise yarım gün tatil olacak. 2016 yılının Kurban Bayramı ise 12-13-14-15 Eylül'de kutlanacak. 11 Eylül Pazar ise Arife günü olacak.



Bakanlar Kurulu karar veriyor



Her iki bayram da hafta başına denk geldiği için daha önceki yıllarda olduğu gibi, Bakanlar Kurulu kararı ile 9'ar güne tamamlanması bekleniyor.



23,5 güne çıkacak



Bu durumda toplamda 9 gün olan dini bayram tatilleri 18 güne çıkmış olacak. Bu durumda 2016'da 14,5 gün olan resmi tatiller 23,5 gün şeklinde düzenlenecek.








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