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2016'DA DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ÜLKESİ TÜRKİYE


2016'DA DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ÜLKESİ TÜRKİYE
Tarih : 31 Aralık 2015, 09:23
Puan Ver : 2016'da Dünyanın En Önemli Ülkesi Türkiye(9/10)11


 Stratfor 2016 tahminlerini yayınladığı yıllık raporunda, ‘Türkiye izlenmesi gereken en önemli oyuncu olacak' öngörüsünde bulundu. Raporda, Suriye'ye Türkiye'nin askeri operasyon yapabileceği, İran ile daha fazla rekabete gireceği ve Rusya ile ilişkilerin de düzelmeyeceği öngörüleri yer aldı. İşte rapordan satırbaşları:

 

- Türkiye 2016'da sınırın ötesine geçecek. Suriye sınırında hem IŞİD'i temizlemek hem de Kürtler'in etki alanının genişlemesini engellemek için askeri operasyon yapacak. Bunlar büyük ölçüde yoğun hava operasyonları olabilir. Buna ABD de destek verecek. Karadan operasyonlarda Arap ve Türkmenler'e güvenen Ankara, gerekirse kendi askerlerini de bu bölgeye konuşlandırmak için planlarını hazır tutacak. Ankara Suriye içinde mülteciler için ‘güvenli bölge' oluşturma çabasından da vazgeçmeyecek.

 

- Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye asker göndermesine tarihsel kızgınlıklarından dolayı Arap ülkeleri tepki gösterebilir. Ancak bu kızgınlığın yatıştırılması amacıyla Arap ülkeleri Türk askerlerine asker desteği verebilir.

 

- Türkiye ile ABD, Suriye'de İŞID'e karşı koalisyon güçlerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'ın yanı sıra Mısır ve Ürdün gibi diğer Arap ülkelerini de katmaya çalışacak.

 

- Rusya bölgede Türkiye'nin planlarını hayata geçirmesinde en büyük engel olacak. Moskova Esad hükümeti ile ortaklığını koruyacak. Rusya, Şam'ı zayıflatmak isteyen muhaliflerin yanında yer alan ABD, Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün ve Katar ile karşı karşıya gelebilecek.








Etiketler: 2016  Da  Dünyanın  En  Önemli  Ülkesi  Türkiye    haber

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