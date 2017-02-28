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2016'da 35 milyon nokia satıldı!

2016'DA 35 MİLYON NOKİA SATILDI!

Şu aralar küllerinden doğma çabası içerisinde olan Nokia'nın geçtiğimiz yıllara ait satış grafiği ortaya çıktı. Nokia, geçtiğimiz sene 35 milyon telefon satmayı başarmış.

Tarih : 28 Şubat 2017, 10:14
Puan Ver : 2016'da 35 Milyon Nokia Satıldı!(6/10)8


Şu aralar küllerinden doğma çabası içerisinde olan Nokia'nın geçtiğimiz yıllara ait satış grafiği ortaya çıktı. Nokia, geçtiğimiz sene 35 milyon telefon satmayı başarmış.



Bir zamanların efsanevi cep telefonu markalarından biri olan Nokia'nın seneden seneye nasıl iflasın eşiğine geldiğini hepimiz biliyoruz. Bir zamanlar cep telefonu pazarını neredeyse tekeline alan Finli teknoloji firması, şu aralar HMD Globalbünyesinde tekrardan var olmaya çalışıyor. Peki Nokiabu çöküşe nasıl sürüklendi?



Aslında bu birden ortaya çıkan bir çöküş olmadı. Nokia'nın yeni modeller üretmekte zorlanması firma için kaçınılmaz sonun hızlanmasına neden oldu. Geçtiğimiz gün NokiaMobisimli bir mecranın ortaya çıkardığı grafik de  bunun en somut kanıtı.



Dilerseniz aşağıdaki görseldenNokia'nın yıllar içerisinde ne kadar telefon sattığına bakabilirsiniz.



Grafikte de açıkça görüldüğü üzere Finli üretici, 2010'dan günümüzde satış hacmini neredeyse yüzde 90 oranında daraltmış. 2010 yılında 300 milyonun üzerinde telefon sevkiyatı yapan firma, 2016'ya geldiğinde ise 35 milyon telefonu anca satabilmiş.



Peki HMD Global'in bu sene duyuracağı telefonlar, Nokia'nın satış rakamlarına nasıl etki edecek? Açıkçası bunu şimdiden kestirmek zor olsa da, olası bir yeniNokia 3310'un tek başına bile bu rakamı yakalayabileceğini düşünmek pek de hayal sayılmaz. Bunun yanı sıra Nokia 6'nın Çin'de kısa sürede ulaştığı satış rakamları da, Nokiaaçısından umut vaat edici. Yine de bekleyip göreceğiz.



BlackBerry KEYone Tanıtıldı








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