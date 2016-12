Dün (10 Temmuz 2016) itibariyle yayınladığımız, 2016 yılının ilk yarısında en çok satan PC oyunları listesine, şimdi de, konsol dünyasının açık ara lideri Sony PS4'ün en iyilerini ekliyoruz.



PC oyun evreni, birkaç yıl öncesine nispeten küçülmüş olsa da; hala devasa bir pazar. Ancak asıl yükseliş, başta Sony PlayStation 4 ve Microsoft Xbox One olmak üzere konsol dünyasında gerçekleşiyor. PC oyunlarına göre sorunsuz yapıları, PC'nin aksine her yıl upgrade talep etmeyen cihazlar ile konsollar, her geçen yıl kayda değer büyüme gösteriyor.



2016 yılının ilk yarısının, en çok satan Sony PlayStation 4 oyunları belli oldu. Söz konusu oyunlar Steam, Amazon ve dağıtımcılar listesine göre belirlendi. Karşınızda, 2016 yılının en tercih edilen oyunları:







Uncharted 4: A Thief's End (Sony PlayStation 4)









Doom (Sony PlayStation 4)









Overwatch (Sony PlayStation 4)









Battleborn (Sony PlayStation 4)









Grand Theft Auto V (Sony PlayStation 4)









Minecraft (Sony PlayStation 4)









NBA 2K16(Sony PlayStation 4)









Call of Duty: Black Ops 3 (Sony PlayStation 4)









MLB The Show 16 (Sony PlayStation 4)









Dark Souls III (Sony PlayStation 4)







