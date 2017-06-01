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2016 yılında otomotiv sektöründe en çok tercih edilen renk

2016 YILINDA OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN RENK

Kimya şirketi BASF, Avrupa'da otomotiv sektöründe 2016 yılında en çok tercih edilen rengin beyaz olduğunu açıkladı.

Tarih : 01 Haziran 2017, 13:27
Puan Ver : 2016 Yılında Otomotiv Sektöründe En Çok Tercih Edilen Renk(5/10)4


BASF, Avrupa otomotiv sektöründe 2016 yılının renk trendlerini analiz ederek bir rapor açıkladı. Rapor, Avrupa yollardaki otomobillerin renklerine yönelik ayrıntılı bilgiler sunarken, son kullanıcıların özel efektler ve çeşitli renklerle ifade edilen kişisel beklentilere yönelik artan ilgisini da vurguluyor.



EN GÖZDE RENKLER



Rapora göre beyaz yüzde 29 pay ile hala Avrupa'daki en popüler otomobil rengi olurken, bunu yüzde 19 ile siyah ve yüzde 18 ile gri takip ediyor. 2016 yılında otomotiv renklerinin neredeyse yüzde 80'i akromatik renk paleti içerisinde yer aldı.



Kromatik renkler arasında mavi, yüzde 10 ile en popüler renk olmaya devam ederken, bu renkleri kırmızı ve kahverengi takip ediyor. Araç segmentleri karşılaştırıldığında ise küçük araçlar genellikle beyaz veya kromatik renklerde son kata sahipken, SUV'larda ise hâkim rengin gri olduğu gözlemlendi.



 



kaynak:ahaber








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