

2016 yılında sizce kaç adet PlayStation VR satılacak?



Konuyla ilgili olarak yeni bilgilere sahibiz. SuperData'nın araştırmasına göre Oyuncuların VR cihazları için ortalama 300 Dolar yaklaşık olarak 906 TL harcamayı gözden çıkartması ön görülüyor.



Şu anda 850'ye yakın bağımsız ya da büyük firmaların ürettiği ya da gelecek zamanlarda üreteceği VR destekleyen Oyunların da duyurusu yapılmaya başlandı.



Bunu göz önüne aldığımız da Oyuncuların, bu kadar seçenek içinde sıkılmayacağı ve VR cihazlarına para ödemeye hazır olduklarını söyleyebiliriz.



VR: Belki de yılardır beklediğiniz heyecanın bu cihazlarda olması anlamına geliyor. Adımlarını gittikçe sıklaştıran ve artık son düzlüğe giren VR Teknolojisi, 2016'nın ilk çeyreği ile birlikte hayatımıza girmeye başlayacak.



Ortada birçok ürün var; ama bunların en iddialılarından birisi kuşkusuz Sony'nin Playstation 4 adına çıkaracağı VR ürünü.



Ürünün özelliklerini bilenler bilir; ama çok rahat bir şekilde bu işin bu noktaya gelmesinde en büyük pay sahibi olan Oculus Rift ile yarışabilecek hatta bazı noktalarda onu geçebilecek kalitede bir ürün olduğunu çoğu Otorite söylemekte. Bunun ne kadar doğru olup olmadığını ise ilerleyen zamanalar da göreceğiz.



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