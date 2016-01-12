O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

2016 yılında kaç adet playstation vr satılacak?

2016 YILINDA KAÇ ADET PLAYSTATİON VR SATILACAK?

2016 yılında sizce kaç adet PlayStation VR satılacak?

Tarih : 12 Ocak 2016, 09:52
Puan Ver : 2016 Yılında Kaç Adet Playstation Vr Satılacak?(7/10)8


2016 yılında sizce kaç adet PlayStation VR satılacak?



Konuyla ilgili olarak yeni bilgilere sahibiz. SuperData'nın araştırmasına göre Oyuncuların VR cihazları için ortalama 300 Dolar yaklaşık olarak 906 TL harcamayı gözden çıkartması ön görülüyor.



Şu anda 850'ye yakın bağımsız ya da büyük firmaların ürettiği ya da gelecek zamanlarda üreteceği VR destekleyen Oyunların da duyurusu yapılmaya başlandı.



Bunu göz önüne aldığımız da Oyuncuların, bu kadar seçenek içinde sıkılmayacağı ve VR cihazlarına para ödemeye hazır olduklarını söyleyebiliriz.



VR: Belki de yılardır beklediğiniz heyecanın bu cihazlarda olması anlamına geliyor. Adımlarını gittikçe sıklaştıran ve artık son düzlüğe giren VR Teknolojisi, 2016'nın ilk çeyreği ile birlikte hayatımıza girmeye başlayacak.



Ortada birçok ürün var; ama bunların en iddialılarından birisi kuşkusuz Sony'nin Playstation 4 adına çıkaracağı VR ürünü.



Ürünün özelliklerini bilenler bilir; ama çok rahat bir şekilde bu işin bu noktaya gelmesinde en büyük pay sahibi olan Oculus Rift ile yarışabilecek hatta bazı noktalarda onu geçebilecek kalitede bir ürün olduğunu çoğu Otorite söylemekte. Bunun ne kadar doğru olup olmadığını ise ilerleyen zamanalar da göreceğiz.



Halo 5 güncellendi!








Etiketler: 2016  Yılında  Kaç  Adet  Playstation  Vr  Satılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER