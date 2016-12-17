2016 yılının sonuna yaklaşır iken bir liste daha biz internet kullanıcılarına sunuluyor. Bu kez Google tarafından açıklanan en çok arananlar listesi 2016 yılının en çok arananlarını gözler önüne seriyor. Peki hangi kategoride hangi şeyler aratılmış?



2016 yılının sonuna yaklaşır iken bir liste daha biz internet kullanıcılarına sunuluyor. Bu kez Google tarafından açıklanan en çok arananlar listesi 2016 yılının en çok arananlarını gözler önüne seriyor. Peki hangi kategoride hangi şeyler aratılmış?







Daha önce sitemizde Türkiye'de en çok aranan kelimeleri listelemiştik. Aynı kategoriler altında Dünya çapındaki aramaları inceleyeceğimiz bu liste bir hayli uzun.



Genel olarak yapılan aramalara baktığımızda 2016 yılına damgasını vuran Niantic ekibinin geliştirdiği Pokemon Go bizleri karşılıyor. En çok aranan kişiye baktığımızda ise yeni Amerika başkanı



ve bir dönem birçok polemik konusu olan Donald Trump başı çekiyor. Detaylı listeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz.



Google Genel Aramalar







Pokémon GO









iPhone 7









Donald Trump









Prince









Powerball









David Bowie









Deadpool









Olympics









Slither.io









Suicide Squad







Haber Aramaları







US Election









Olympics









Brexit









Orlando Shooting









Zika Virus









Panama Papers









Nice









Brussels









Dallas Shooting









?? ?? (Kumamoto Depremi)







İnsan Aramaları







Donald Trump









Hillary Clinton









Michael Phelps









Melania Trump









Simone Biles









Bernie Sanders









Steven Avery









Céline Dion









Ryan Lochte









Tom Hiddleston







Teknoloji Aramaları







iPhone 7









Freedom 251









iPhone SE









iPhone 6S









Google Pixel









Samsung Galaxy S7









iPhone 7 Plus









Note 7









Nintendo Switch









Samsung J7







Spor Etkinlikleri Aramaları







Rio Olympics









World Series









Tour de France









Wimbledon









Australian Open









EK 2016









T20 World Cup









Copa América









Royal Rumble









Ryder Cup











Geride Bıraktığımız İnsanlar







Prince









David Bowie









Christina Grimmie









Alan Rickman









Muhammad Ali









Leonard Cohen









Juan Gabriel









Kimbo Slice









Gene Wilder









José Fernández











Film Aramaları







Deadpool









Suicide Squad









The Revenant









Captain America Civil War









Batman v Superman









Doctor Strange









Finding Dory









Zootopia









The Conjuring 2









Hacksaw Ridge











Müzisyen Aramaları







Céline Dion









Kesha









Michael Bublé









Creed









‘??—? ???? (Dean Fujioka)









Kehlani









Teyana Taylor









Grace Vanderwaal









Ozuna









Lukas Graham







TV Dizileri







Stranger Things









Westworld









Luke Cage









Game of Thrones









Black Mirror









Fuller House









The Crown









The Night Of









?? ? ?? (Descendants of the Sun)









Soy Luna











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