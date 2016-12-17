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2016 yılında google'da en çok arananlar

2016 YILINDA GOOGLE'DA EN ÇOK ARANANLAR

2016 yılının sonuna yaklaşır iken bir liste daha biz internet kullanıcılarına sunuluyor. Bu kez Google tarafından açıklanan en çok arananlar listesi 2016 yılının en çok arananlarını gözler önüne seriyor. Peki hangi kategoride hangi şeyler aratılmış?

Tarih : 17 Aralık 2016, 10:56
Puan Ver : 2016 Yılında Google'da En Çok Arananlar(8/10)10


2016 yılının sonuna yaklaşır iken bir liste daha biz internet kullanıcılarına sunuluyor. Bu kez Google tarafından açıklanan en çok arananlar listesi 2016 yılının en çok arananlarını gözler önüne seriyor. Peki hangi kategoride hangi şeyler aratılmış?



 



Daha önce sitemizde Türkiye'de en çok aranan kelimeleri listelemiştik. Aynı kategoriler altında Dünya çapındaki aramaları inceleyeceğimiz bu liste bir hayli uzun.

Genel olarak yapılan aramalara baktığımızda 2016 yılına damgasını vuran Niantic ekibinin geliştirdiği Pokemon Go bizleri karşılıyor. En çok aranan kişiye baktığımızda ise yeni Amerika başkanı

ve bir dönem birçok polemik konusu olan Donald Trump başı çekiyor. Detaylı listeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz.



Google Genel Aramalar





  • Pokémon GO





  • iPhone 7





  • Donald Trump





  • Prince





  • Powerball





  • David Bowie





  • Deadpool





  • Olympics





  • Slither.io





  • Suicide Squad





Haber Aramaları





  • US Election





  • Olympics





  • Brexit





  • Orlando Shooting





  • Zika Virus





  • Panama Papers





  • Nice





  • Brussels





  • Dallas Shooting





  • ?? ?? (Kumamoto Depremi)





İnsan Aramaları





  • Donald Trump





  • Hillary Clinton





  • Michael Phelps





  • Melania Trump





  • Simone Biles





  • Bernie Sanders





  • Steven Avery





  • Céline Dion





  • Ryan Lochte





  • Tom Hiddleston





Teknoloji Aramaları





  • iPhone 7





  • Freedom 251





  • iPhone SE





  • iPhone 6S





  • Google Pixel





  • Samsung Galaxy S7





  • iPhone 7 Plus





  • Note 7





  • Nintendo Switch





  • Samsung J7





Spor Etkinlikleri Aramaları





  • Rio Olympics





  • World Series





  • Tour de France





  • Wimbledon





  • Australian Open





  • EK 2016





  • T20 World Cup





  • Copa América





  • Royal Rumble





  • Ryder Cup





 



Geride Bıraktığımız İnsanlar





  • Prince





  • David Bowie





  • Christina Grimmie





  • Alan Rickman





  • Muhammad Ali





  • Leonard Cohen





  • Juan Gabriel





  • Kimbo Slice





  • Gene Wilder





  • José Fernández





 



Film Aramaları





  • Deadpool





  • Suicide Squad





  • The Revenant





  • Captain America Civil War





  • Batman v Superman





  • Doctor Strange





  • Finding Dory





  • Zootopia





  • The Conjuring 2





  • Hacksaw Ridge





 



Müzisyen Aramaları





  • Céline Dion





  • Kesha





  • Michael Bublé





  • Creed





  • ‘??—? ???? (Dean Fujioka)





  • Kehlani





  • Teyana Taylor





  • Grace Vanderwaal





  • Ozuna





  • Lukas Graham





TV Dizileri





  • Stranger Things





  • Westworld





  • Luke Cage





  • Game of Thrones





  • Black Mirror





  • Fuller House





  • The Crown





  • The Night Of





  • ?? ? ?? (Descendants of the Sun)





  • Soy Luna





 



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