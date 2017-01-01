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2016 yılına damgasını vurmuş gelişmeler

2016 YILINA DAMGASINI VURMUŞ GELİŞMELER

2016 yılı artık yavaş yavaş geride kalıyor. Peki teknoloji dünyasında 2016 yılı nasıl hatırlanacak? İşte bu yıla damgasını vurmuş olaylar.

Tarih : 01 Ocak 2017, 16:57
Puan Ver : 2016 Yılına Damgasını Vurmuş Gelişmeler(8/10)9


Takvimler bir yıl daha ilerlerken, oldukça hareketli bir yıl geçti. Teknoloji firmalarının yeni ürün ve hizmetleri, fiyaskolar derken bu yıla damgasını vurmuş gelişmelere bir arada bakacağız.



İlerleyen sayfalarda 2016 yılına damgasını vuran gelişmeleri bulabilirsiniz. Eğer sizin de eklemek istediğiniz gelişmeler varsa, yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. 2016 yılının unutulmayacak gelişmeleri sizlerle.



Apple iPhone 7



Apple iPhone 7 aslında sadece bir akıllı telefon. Buraya kadar unutulmaz bir özellik yok. Ancak 3.5 mm ses çıkış portunun kaldırılması bu telefonu dikkat çekici yapıyor. Akıllı telefon sektörünün en ikonik modellerinden biri olan iPhone'da artık 3.5 mm jak bulunmuyor.



Samsung Galaxy Note 7



Aslında her şey güzel başlamıştı. İki tarafı da eğimli yapıda bir ekran, rakiplerine göre daha uygun bir fiyat, devasa bir batarya kapasitesi ve suya dayanıklılık derken telefon hemen herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı.



Ancak batarya üretiminde yaşanan bir sıkıntı ve telefonun agresif tasarımı sebebiyle cihaz yanmaya başlıyordu. Galaxy Note 7 skandalı, telefonun piyasadan toplatılmasına ve Samsung'un kamu oyundan özür dilemesine sebep oldu.



Sürücüsüz araçlar



Google ve Tesla gibi devlerin üzerinde çalışmayı sürdürdüğü sürücüsüz araçlar konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Apple'ın Project Titan isimli otomobil projesinin gündeme gelmesi, Tesla'nın ilk ölümlü kazası derken otonom sürüş destekli araçlar bu yıl gündemden neredeyse hiç eksik olmadı.



Volkswagen emisyon skandalı



Otomobillerden konu açılmışken, Volkswagen'in yaşadığı emisyon skandalından bahsetmemek olmaz. ABD'de bir üniversite tarafından ortaya çıkarılan bu durum Volkswagen'e milyarlarca dolara mal oldu. Araçların emisyon değerlerini manipüle eden Volkswagen, hatasının cezasını ağır bir şekilde ödedi.








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