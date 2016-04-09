2007 yılında bu yana satılan toplam iPhone sayısı at itibariyle 900 milyona ulaşmış durumda. Buda demek oluyor ki Apple 1.000.000.000'ıncı iPhone bu yıl satılacak.



2007 yılında bu yana satılan toplam iPhone sayısı at itibariyle 900 milyona ulaşmış durumda. Buda demek oluyor ki Apple 1.000.000.000'ıncı iPhone bu yıl satılacak.



Bildiğimiz haliyle akıllı telefon devrimini başlatan Apple iPhone serisi, mobil sektörü baştan aşağıya değiştirdi. 9 Ocak 2007 tarihinde duyurulan ilk iPhone'dan bu yana 9 yıldan fazla zaman geçti. Satış rakamları ile bu yıl önemli bir barajı geride bırakacak.



Bir milyarıncı iPhone bu yıl satılacak!



2015 yılı sonlandığında açıklanan rakamlara göre Apple toplamda 896 milyon iPhone satmayı başarmıştı. Rakam şimdilerde 900 milyonun da üzerine çıktı. İlk çeyrekte yaklaşık 50 milyon iPhone satmayı planlayan Apple için bir milyara oldukça az bir süre kaldı.



2007 yılında ilk iki gün içerisinde 270.000 satan ilk iPhone, aynı yıl içerisinde bir milyon satış rakamına da ulaşmıştı. Tam 9 yıl sonra hedef artık 1 milyar. Geçtiğimiz yıl duyurulan iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modelleri ile geçtiğimiz haftalarda duyurulan iPhone SE ile Apple 1.000.000.000 iPhone satışına her saniye daha fazla yaklaşıyor. Dünya genelinde zaten 1 milyardan fazla Apple cihazı olduğu daha önce açıklanmıştı. Ancak bu rakam tüm Apple ürünlerinin toplamı. Yani içerisinde sadece iPhone yok. Dolayısıyla sadece iPhone ile böyle bir rakama ulaşmak oldukça büyük bir başarı.



Analistler Apple'ın önümüzdeki Eylül ayında iPhone 7 modelini duyurmadan önce bu rakama ulaşacağını düşünüyor. Ancak tahminlerde hata payı olabilir. Hata olsa da Apple kesin olarak 2016 yılı bitmeden dünya çapında toplamda bir milyar iPhone satmış olacak. Çünkü iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinin kısa sürede milyonlarca satması bekleniyor. Bu sayı Apple'ı rahatlıkla 1 milyara ulaştıracak.



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