

Üniversiteye girişin ilk aşaması olan YGS başvuruları">YGS başvuruları öğrencilerin büyük heyecanla bekledikleri konuların başında geliyor. Yüz binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir stresle bekleniyor. Öğrenciler YGS başvuru tarihlerini yoğun çalışma temposuyla beklerken Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi YGS başvuru tarihlerini duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme



Sistemi(ÖSYS) başvurularının, 6-20 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacağı öğrenildi. İnternet aracılığıyla gerçekleştirilecek YGS başvurularının 20 Ocak 2016 tarihinde, saat 23.59'da sona ereceği açıklanırken YGS başvuru ücretleri için son günün 21 Ocak 2016 olduğu bildirildi. 13 Mart 2016 Pazar günü yapılacak sınav öncesinde merak edilen YGS başvuru işlemlerini, başvuru ücretlerini ve YGS sonuçları hakkında detaylı bilgiyi haberimizin devamında bulabilirsiniz.