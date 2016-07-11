O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

2016 temmuz sigara zamm

2016 TEMMUZ SİGARA ZAMM

Temmuz Sigara Zammı zararlı maddeyi kullananları üzdü. Sigara içenlerin cebini iyice yakmaya devam ediyor. Ramazan bayramında sonra beklenen zammı duyuran TAPDK , yeni fiyatla satışların başladığını duyurdu. Peki hangi sigara kaç lira oldu?

Tarih : 11 Temmuz 2016, 10:39
Puan Ver : 2016 Temmuz Sigara Zamm(7/10)4


Sigara sağlığa zararlıdır. Sigara sağlığa zararlı olduğu kadar cebi de yakmaya devam ediyor. Beklenen fiyat artışının geldiğini duyuran TAPDK, ortalama olarak 1 TL'lik bir zam olduğunu duyurdu. Ocak ayında ilk zam ÖTV ile gelmişti. Bu şoku atlatamayan sigara tiryakiler için yeni haber özellikle belli seviyenin üstündeki sigara kullananların cebini yakacağa benziyor. Yeni zamla beraber Marlboro 13 TL olurken Parliament  Marlboro ‘yu geçerek 14 TL oldu. Temmuz ayı zammıyla beraber sigaraların yeni fiyatları ise şöyle:



 








Etiketler: 2016  Temmuz  Sigara  Zamm    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER