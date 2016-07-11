2016 TEMMUZ SİGARA ZAMM
Temmuz Sigara Zammı zararlı maddeyi kullananları üzdü. Sigara içenlerin cebini iyice yakmaya devam ediyor. Ramazan bayramında sonra beklenen zammı duyuran TAPDK , yeni fiyatla satışların başladığını duyurdu. Peki hangi sigara kaç lira oldu?
Sigara sağlığa zararlıdır. Sigara sağlığa zararlı olduğu kadar cebi de yakmaya devam ediyor. Beklenen fiyat artışının geldiğini duyuran TAPDK, ortalama olarak 1 TL'lik bir zam olduğunu duyurdu. Ocak ayında ilk zam ÖTV ile gelmişti. Bu şoku atlatamayan sigara tiryakiler için yeni haber özellikle belli seviyenin üstündeki sigara kullananların cebini yakacağa benziyor. Yeni zamla beraber Marlboro 13 TL olurken Parliament Marlboro ‘yu geçerek 14 TL oldu. Temmuz ayı zammıyla beraber sigaraların yeni fiyatları ise şöyle:
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