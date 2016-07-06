

Rio 2016 yayın akışını yayınlayan NBC, Samsung ile yapması beklenen anlaşması doğruladı ve Samsung'un VR gözlüğü Gear VR için Rio Olimpiyatlarının bazı bölümlerini 360 derece olarak canlı olarak yayınlayacağını açıkladı. Yapılan anlaşma kapsamında olimpiyatların başlangıç ve bitiş seramonisi ise belli başlı müsabakalar 360 derece sanal gerçeklik deneyimi için canlı olarak yayınlanacak.



Anlaşmanın diğer tarafında Samsung bulunduğu için yayınlanan bu görüntüleri sadece Samsung'un VR gözlüğü Gear VR'a sahip olanlar izleyebilecek. Gear VR sahiplerinin ise Yaz Olimpiyatları yayınlarını canlı olarak izleyebilmesi için Gear VR'ın uygulama marketinden NBC Sports uygulamasını indirmesi gerekecek.



Sanal gerçekliğin yayılması bu tür organizasyonlarda yayınların yapılması oldukça güzelken bunun sadece Samsung cihazlarda izlenebilecek olması biz tüketiciler için üzücü bir durum. Pazarın etkili bir şekilde büyüyebilmesi için diğer firmalarında Samsung gibi VR için özel içerikler üretmeye başlaması yani elini taşın altına koyması gerekiyor.