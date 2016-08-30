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2016 mtv müzik ödülleri sahiplerini buldu

2016 MTV MÜZİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

New York'ta düzenlenen görkemli bir törenle 2016 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerine verildi. Gecenin yıldızları Beyonce ve Rihanna oldu.

Tarih : 30 Ağustos 2016, 09:17
Puan Ver : 2016 Mtv Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu(0/10)


Müzik endüstrisinin dev isimleri önceki akşam New York Madison Square Garden'da buluştu.



Popüler müzik ödülleri arasında yer alan MTV Video Müzik Ödülleri törenine katılan ünlü şarkıcı ve gruplar kırmızı halıdan geçip hayranlarına imza dağıtıp fotoğraf çektirdikten sonra tören alanına girdiler.



Beyonce, aday gösterildiği sekiz dalın yedisinde ödülleri kucaklayarak geceye damgasını vurdu. Törenin en önemli ödülü sayılan ve sanatçının bütün müzik kataloğunun değerlendirmeye alındığı Michael Jackson Öncü Ödülü ise Rihanna'ya gitti.



KAZANANLAR



– Yılın Müzik Klibi: ‘Formation' Beyoncé

– Michael Jackson Video Vanguard Ödülü: Rihanna

– En İyi Yeni Sanatçı: Dnce

– En İyi Kadın Müzik Klibi: ‘Hold Up' Beyonce

– En İyi Erkek Müzik Klibi: ‘This is What You Came For' Rihanna, Calvin Harris

– En İyi Pop Müzik Klibi: ‘Formation' Beyonce

– En İyi Sinematografi: ‘Formation' Beyonce

– En İyi Yönetmen: ‘Formation' Beyonce

– En İyi Koreografi: ‘Formation' Beyonce

– En İyi Düzenleme: ‘Formation' Beyonce

– En İyi Hip Hop Klibi: ‘Hotline Bling' Drake








Etiketler: 2016  Mtv  Müzik  Ödülleri  Sahiplerini  Buldu    haber

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