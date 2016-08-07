2016 LYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak son günlerin yanıtı en çok merak edilen sorularından biri oldu. LYS tercihleri geçen hafta bir gün uzatılarak 4 Ağustos Perşembe günü sona ermişti.
LYS tercih sonuçları için artık nefesler tutuldu. 18 Temmuz'da açıklanan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci başlamıştı.
ÖSYM'den LYS sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak tercih sonuçlarının bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
2016-ÖSYS Merkezî Genel Yerleştirme Sonuçları İnternet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Yerleştirme Sonuç Belgeleri basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
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