Ramazan Bayramı'ndan sonra idrak edilecek olan Kurban Bayramı bu sene ne zamana denk geliyor? Vatandaşların merakla beklediği Kurban Bayramı tarihi ve Bayram tatili ile ilgili tüm detaylar haberimizde...



Geçmişten günümüze, içerisinde pek çok güzellikleri ve nice hikmetleri barındıran Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 2016 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte 2016 Kurban Bayramı tarihi ve bayram tatili hakkında merak edilenler...







KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?







Sözlükte yaklaşmak, Allâh'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı bu sene 12 Eylül 2016 Pazartesi günü idrak edilmeye başlanacak.







KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?







Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından vatandaşlar Kurban Bayramı tatilininde 9 gün olmasını bekliyor. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sonrası basın açıklaması yapan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Önümüzde de yine uzun bir bayram tatili olacak. Bu kazaların olmaması için çaba göstereceğiz." diyerek vatandaşlara Kurban Bayramı tatili müjdesini verdi.