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2016 KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!


2016 KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!
Tarih : 20 Kasım 2016, 18:57
Puan Ver : 2016 Kpss Soruları Ve Cevapları Açıklandı!(7/10)8


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), bugün  ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirilen 2016-KPSS'nin temel soru kitapçığı ve  cevap anahtarı yayımlandı.



2016-KPSS ortaöğretim sınav sorularının internette yayınlanmasının ardından "apartman soruları" fenomen oldu.



İşte öğrencilerin dikkatini çeken 'apartman sorusu':



27. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız

Üç katlı bir apartmanın her katında ikişer daire bulunmaktadır. Avcı, Bakır, Cevizci, Duman, Ekici ve Fırtına ailelerinin oturduğu dairelere ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir: Her dairede yalnızca bir aile oturmaktadır. Avcı ailesi en üst kat olan üçüncü katta oturmaktadır. Cevizci ailesi, Ekici ailesinin üstündeki katlardan birinde oturmaktadır. Fırtına ailesi, Cevizci ailesinin üstündeki katlardan birinde oturmaktadır.



27- Buna göre Bakır ailesi I. birinci, II. ikinci, III. üçüncü katlardan hangilerinde oturuyor olabilir?



A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)I ve II (Doğru cevap)

E)II ve III



28- Aşağıdaki ailelerden hangileri aynı katta oturuyor olamaz?



A)Avcı ve Fırtına

B)Bakır ve Cevizci

C)Bakır ve Duman (Doğru cevap)

D)Bakır ve Ekici

E)Duman ve Ekici



29- Her kattan bir ailenin katılımıyla apartman yönetim kurulu oluşturulmuştur. Buna göre yönetim kurulundaki aileler aşağıdakilerden hangileri olabilir?



A)Avcı, Duman ve Fırtına

B)Bakır, Cevizci ve Ekici

C)Bakır, Duman ve Ekici

D)Cevizci, Duman ve Ekici

E)Duman, Ekici ve Fırtına (Doğru cevap)



30 Cevizci ve Duman ailelerinin aynı katta oturduğu biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?



A)Bakır ailesi birinci katta oturmaktadır. (Doğru cevap)

B)Ekici ailesi ikinci katta oturmaktadır.

C)Fırtına ailesi ikinci katta oturmaktadır.

D)Bakır ve Ekici aileleri farklı katlarda oturmaktadır.

E)Avcı ve Fırtına aileleri farklı katlarda oturmaktadır.








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