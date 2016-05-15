

Bu yıl 61.'si yapılan Eurovision şarkı yarışmasının kazananı, Kırım Tatarlarına soykırımı anlatan Ukrayna'nın '1944' isimli parçası oldu. Şarkıyı Ukraynalı şarkıcı Susana Jamaladinova seslendirdi.







Stocholm Arena'da gerçekleşen yarışmada 26 finalist yarıştı. Yarışmada Ukrayna 534 puanla birinci, Avurturalya 511 puanla ikinci,Rusya ise 491 puanla üçüncü oldu.







TÜRKÇE NAKARAT'LA BİRİNCİ OLDU







Anneannesinin anlattığı Kırım Tatarları'nın sürgün hikayelerinden ilham alan Jamaladinova, bu sürgünü konu alan ‘1944' adlı şarkıyla birinci oldu.



