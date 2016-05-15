2016 EUROVİSİON'DA UKRAYNA BİRİNCİ OLDU!
İsveç'in başkenti Stocholm'de düzenlenen ve Türkiye'nin yer almadığı 61. Eurovision şarkı yarışmasının kazananı Ukrayna oldu.
Bu yıl 61.'si yapılan Eurovision şarkı yarışmasının kazananı, Kırım Tatarlarına soykırımı anlatan Ukrayna'nın '1944' isimli parçası oldu. Şarkıyı Ukraynalı şarkıcı Susana Jamaladinova seslendirdi.
Stocholm Arena'da gerçekleşen yarışmada 26 finalist yarıştı. Yarışmada Ukrayna 534 puanla birinci, Avurturalya 511 puanla ikinci,Rusya ise 491 puanla üçüncü oldu.
TÜRKÇE NAKARAT'LA BİRİNCİ OLDU
Anneannesinin anlattığı Kırım Tatarları'nın sürgün hikayelerinden ilham alan Jamaladinova, bu sürgünü konu alan ‘1944' adlı şarkıyla birinci oldu.
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