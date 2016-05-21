O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

2016-2017 öğretim yılı takvimi yayınlandı

2016-2017 ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı 2016-2017 öğretim yılı çalışma takvimini yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 2016-2017 eğitim öğretim yılı, 19 Eylül'de başlayacak, 9 Haziran 2017'de sona erecek.

Tarih : 21 Mayıs 2016, 10:18
Puan Ver : 2016-2017 Öğretim Yılı Takvimi Yayınlandı(9.9/10)13


2016-2017 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin bakanlıkça  hazırlanıp illere gönderilen genelgeye göre, yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat  2017'de yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 6 Şubat'ta başlayacak, 9 Haziran  2017'de sona erecek.



2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017'de başlayacak. Okul  öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5.  sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı  ilk hafta içinde derslerle eş zamanlı olarak yapılacak.








Etiketler: 2016-2017  Öğretim  Yılı  Takvimi  Yayınlandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER