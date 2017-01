Savunma Bakanı Fikri Işık, "PKK terör örgütüyle amansız mücadele yaptıklarını belirterek, "Allah'a hamdolsun terör örgütünün beli kırılmıştır. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yaklaşık 10 bin terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.







Işık, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği yemekte yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, bu topraklar için gazi olanlara da ömür boyu sağlık, mutluluk ve esenlikler diledi.







Şehit yakınları ve gazilerin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Işık, 'Sizlerin her türlü sorunuyla ilgilenmek bizim görevimizdir. Bunun bilinciyle elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Elbette size karşı en büyük borcumuzda bu ülkenin birlik ve beraberlik içinde, muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkma yürüyüşünü aksatmadan devam etmektir' diye konuştu.







Bakan Işık, Türkiye'ye yönelik bütün tehditleri bertaraf etmenin şehitlere ve onların ailelerine yönelik en önemli vazifeleri olduğunu anlattı.







PKK terör örgütüyle yaptıkları mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ifade eden Işık, şunları söyledi:







'Şehitlerimizin ruhu ne zaman şad olur, bu ülkeye kasteden hainler hakkettikleri cevabı aldıkları zaman. Bunun bilincinde ülkemize kasteden hainlerle amansız bir mücadele veriyoruz. Güneydoğu'da PKK terör örgütüyle amansız mücadele yapıyoruz. Allah'a hamdolsun terör örgütünün beli kırılmıştır. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yaklaşık 10 bin terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kış şartlarında bile bütün güvenlik güçlerimiz kar kış demeden bu mücadeleyi sürdürüyor. Ne Türkiye'nin içi, ne de dışı terör örgütü için güvenli bir alan olmaktan çıkmıştır. Bu mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu hainler eninde sonunda tamamen bu işten vazgeçmek zorunda kalacaklar. Ya öyle ya böyle bu konuda kararlıyız.'







Işık, Türkiye içindeki bazı hainlerin ihanetlerinden dolayı bir takım kısıntılar yaşandığını, onların da temizlenmesiyle terörle mücadele çok daha etkin hale gelindiğini vurguladı.







FETÖ terör örgütünün günümüze kadar görülen en sinsi terör örgütü olduğunu vurgalayan Bakan Işık, şu değerlendirmede bulundu:







'Ülkenin içerden teslim alınmasına yönelik bugüne kadar görülen en sissi terör örgütü olarak tarihe geçti. Allah'a hamdolsun milletimiz bu terör örgütünün ülkeyi teslim almasına izin vermedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçü liderliği, Başbakanımızın dirayetli duruşu, milletimizin kararlılığı hain darbe teşebbüsüne karşı sokaklara çıkması, asker elbisesi giymiş teröristlere karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şerefli mensupları, ve şerefli polislerimiz hainlerin emellerine ulaşmadan bertaraf edilmelerini sağladı. Biz FETÖ ile mücadeleyi ülkemizin beka mücadelesi olarak görüyoruz. Düşünebiliyor musunuz, kendi askerimiz içine sızmış bir grup, Türkiye'nin askeri bilgilerini başka bir yere sızdırıyor. Polisin içine sızmış bir grup, Türkiye'nin güvenlik bilgilerini başka bir yere sızdırıyor. Bu mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz. Buda bizim şehitlerimize karşı temel görevimiz.'







Bakan Işık, Türkiye güçlendikçe ülkenin hızını kesmeye çalışan bazı güçlerin harekete geçerek engeller çıkardığını söyledi.







Bölgede bir de DEAŞ terörüyle uğraştıklarını, bu konuda çok sabrettiklerini anlatan Işık, ‘'Kilis'in karşısından her gün füze atılıyor. Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için farklı illerde terörist eylemler gerçekleştiriliyor. Türkiye nihayet boğazına kadar gelince Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattık. O günden bu yana 2000 kilometrelik alan DEAŞ teröründen tamamen temizlendi. Bölgeden DEAŞ'ı tamamen temizlemek hedefimizdir.'diye konuştu.







Türkiye'nin savunma sanayinde her geçen gün yeni projelere imza attığını anlatan Bakan Işık, bu alandaki dışa bağımlılığın her geçen gün azaldığına dikkati çekti.







Türkiye'de yerli imkanlarla üretilen piyade tüfeğinin NATO'nun testlerinden başarıyla geçtiğini aktaran Işık, 'Artık kendi tüfeklerimizi kendi tanklarımızı kullanıyoruz. İnşallah Altay tankını yakın zamanda seri üretim aşamasına getiriyoruz. 2017 yılında üretimin startını vermeyi hedefliyoruz. Tamamen kendi geliştirdiğimiz insansız hava araçlarıyla terörle mücadele ediyoruz. Silahlı İHA'lar bunlar. Bunu bize hiçbir ülke vermedi, biz yaptık.' sözlerine yer verdi.







Bakan Işık daha sonra Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti.







Bir gazetecinin 'Bugün Kardak Kayalıkları'nı ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Yunan botları tarafından engellenmeye çalışıldığı iddiaları var, bu konuda neler söylemek istersiniz?' sorusuna Bakan Işık, Akar'ın rutin programları çerçevesinde bölgeyi ziyaret ettiğini vurguladı.







Işık, Ege'nin barış denizi olmasını istediklerini ifade ederek, 'Her türlü sorunun barışçı yollarla konuşarak çözülmesini istiyoruz. Bu noktadaki tavrımız sürüyor. Ama bölgede de hiçbir şekilde emri vakiye de Türkiye'nin boyun eğmeyeceğini herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Detaylı bilgiye sahip değilim doğrusu. Ama dediğim gibi orunların konuşularak barışçıl yöntemlerler çözülmesi en temel prensibimiz.' dedi.







Işık, Gürkan ile bir süre görüştükten sonra belediyeden ayrıldı.







kaynak:habertürk