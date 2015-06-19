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2015'te konut satışında hedef 1 milyon 200

2015'TE KONUT SATIŞINDA HEDEF 1 MİLYON 200

Bu yılın ilk 4 ayında 415 bin konut satıldığını belirten GYODER Başkan Vekili Sur, yıl sonunda 1 milyon 200 bin rakamına ulaşılarak rekor kırılmasını beklediklerini söyledi.

Tarih : 19 Haziran 2015, 15:22
Puan Ver : 2015'te Konut Satışında Hedef 1 Milyon 200(9/10)7


Bu yılın ilk 4 ayında 415 bin konut satıldığını belirten GYODER Başkan Vekili Sur, yıl sonunda 1 milyon 200 bin rakamına ulaşılarak rekor kırılmasını beklediklerini söyledi.








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