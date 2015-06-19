2015'TE KONUT SATIŞINDA HEDEF 1 MİLYON 200
Bu yılın ilk 4 ayında 415 bin konut satıldığını belirten GYODER Başkan Vekili Sur, yıl sonunda 1 milyon 200 bin rakamına ulaşılarak rekor kırılmasını beklediklerini söyledi.
Bu yılın ilk 4 ayında 415 bin konut satıldığını belirten GYODER Başkan Vekili Sur, yıl sonunda 1 milyon 200 bin rakamına ulaşılarak rekor kırılmasını beklediklerini söyledi.
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