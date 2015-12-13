2016 yılına sayılı günler kala, 2015'i gözden geçirmeye ne dersiniz? Yıl içerisinde onlarca yeni akıllı telefonu sizler için gündeme taşıdık ve inceleme videoları çektik. Şimdi 2015 yılına genel bir bakış zamanı. 2015 yılı içerisinde duyurulan ve en çok ses getiren akıllı telefonlar sizlerle.



2016 yılına sayılı günler kala, 2015'i gözden geçirmeye ne dersiniz? Yıl içerisinde onlarca yeni akıllı telefonu sizler için gündeme taşıdık ve inceleme videoları çektik. Şimdi 2015 yılına genel bir bakış zamanı. 2015 yılı içerisinde duyurulan ve en çok ses getiren akıllı telefonlar sizlerle.



Bu galerimizde 2015 yılında en çok ses getiren akıllı telefonları bulabilirsiniz. Gerek satış rakamları, gerek popülerliği gerekse skandallarıyla gündeme gelen cihazların hepsini sizler için derledik. Yıl içerisinde duyurulan onlarca akıllı telefon arasından yaptığımız bu derleme ile 2015 yılının akıllı telefon sektörünü kısaca gözden geçireceğiz.



İlerleyen sayfalarda, bu yıl içerisinde sizler için çoğunu incelediğiniz, gündeme taşıdığımız telefonları bulabilirsiniz. Telefonlar özellikle ülkemizde satışa çıkanlar arasından seçildi. Eğer gözümüzden kaçan bir model olduğunu düşünüyorsanız, yorumlar bölümünde belirtebilir, listemize katkıda bulunabilirsiniz.



1. iPhone 6s ve iPhone 6s Plus



Tabii ki listemizin başında satış rakamlarıyla sürekli gündeme gelen yeni iPhone modelleri var. iPhone 6s ve iPhone 6s Plus, 2015 yılının en popüler akıllı telefonu olmayı başardı. Özellikle “chipgate” skandalıyla da bu durum pekişti. Apple, 3D Touch teknolojisiyle yıla damgasını vurdu.



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