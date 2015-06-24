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2015 teog sonuçları ne zaman açıklanacak?

2015 TEOG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TEOG Sınavına giren öğrenci ve velilerin heyecanlı bekleyişi 24 Haziran günü yerleştirme esas puanlarının ilanıyla son bulacak. Heyecanlı bekleyiş, yerini tercih süreci ve hangi okula gireceklerine bırakacak.

Tarih : 24 Haziran 2015, 10:39
Puan Ver : 2015 Teog Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?(9/10)11


TEOG Sınavına giren öğrenci ve velilerin heyecanlı bekleyişi 24 Haziran günü yerleştirme esas puanlarının ilanıyla son bulacak. Heyecanlı bekleyiş, yerini tercih süreci ve hangi okula gireceklerine bırakacak.








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