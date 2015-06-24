2015 TEOG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TEOG Sınavına giren öğrenci ve velilerin heyecanlı bekleyişi 24 Haziran günü yerleştirme esas puanlarının ilanıyla son bulacak. Heyecanlı bekleyiş, yerini tercih süreci ve hangi okula gireceklerine bırakacak.
TEOG Sınavına giren öğrenci ve velilerin heyecanlı bekleyişi 24 Haziran günü yerleştirme esas puanlarının ilanıyla son bulacak. Heyecanlı bekleyiş, yerini tercih süreci ve hangi okula gireceklerine bırakacak.
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