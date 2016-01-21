

Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) ile Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), geçen yılın son 135 yılın en sıcağı olduğunu duyurdu.







NOAA ile her yıl küresel sıcaklık incelemeleri yapan NASA'dan yapılan açıklamada, 2015'in, daha önce 'en sıcak yıl' diye açıklanan 2014 ortalamasından da daha sıcak bir yıl olduğu ifade edildi.1880 yılından bu yana ölçüm yapan iki Amerikan kuruluşuna göre, sanayi devrimi öncesiyle kıyaslandığında dünya ilk defa bir derece daha sıcak oldu.







NASA Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Gavin Schmidt, rekor sıcaklıkla ilgili açıklamasında, "çok net bir şekilde 2015 en sıcak yıl" ifadesini kullandı. Schmidt, rekor hava sıcaklığında sera gazlarının çok güçlü ilişkisi bulunduğuna vurgu yaptı.







NOAA ve NASA'nın incelemelerinde 2015'in 10 ayı 136 yıl içinde kaydedilen en sıcak dönem olarak gerçekleşti.







2015'te yeryüzü sıcaklığı 2,39°F (1,33°C) olarak rekor düzeyde gerçekleşirken, küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı da artarak 20. yüzyıl ortalamasının üzerinde, 1,33°F (0,74°C) oldu. Geçen geçen yılın rekoru 0,20°F (0,11°C) olmuştu.







Büyük Okyanus'taki deniz sıcaklığının artmasından kaynaklanan ve son yıllarda aktif bulunan El Nino'nun iklim değişime neden olduğu belirtilirken, El Nino, 1997-1998'te çok güçlü bir şekilde etkili olmuş, can ve mal kayıplarına yol açmıştı.